范冰冰竟然要孖內地網紅賣面膜　網紅雪梨年收入分分鐘高過冰冰！

有「面膜女王」之稱的范冰冰一年敷超過700塊面膜，今年4月更推出自家品牌面膜，一上市就掀起搶購熱潮。冰冰經常在小紅書分享護膚心得，順便宣傳自家產品，日前她就轉戰微博，同內地網紅雪梨合作開直播Sell面膜，4分鐘就賣出11萬件，銷售額更突破2000萬人民幣！

愛敷面膜的范冰冰經常在小紅書分享護膚心得。（小紅書＠范冰冰）

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冰冰同雪梨在昨晚（22日）齊齊開直播，冰冰除了分享自己對護膚的心得之外，更即場介紹自家面膜，短短4分鐘就令兩款面膜銷售一空，最後因為沒庫存，商品自動下架。這次兩人的合作引起網民熱烈討論，更登上微博熱搜第一位，有粉絲認為冰冰貴為國際女星，為何淪落到同一位網紅合作Sell面膜呢？不過其實這位網紅雪梨絕不簡單，年收入分分鐘高過冰冰！

冰冰同內地網紅雪梨合作開直播Sell面膜。（微博@雪梨Cherie）

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原名朱宸慧的雪梨，因為同內地闊少王思聰的一段情而為人熟知，雖然兩人已經分手多年，雪梨亦已經結婚生B，但不少人都依然稱她為王思聰前女友，她亦因此獲得更多關注。現年29歲的雪梨早在大學時期就同同學一起創辦了淘寶服裝店，她曾透露過自己是用3000元獎學金開啟了創業之路，賣衫的同時自己擔任Model，不到一年就將店舖做到了皇冠級別，月收入超過兩千萬。2016年雙十一她的淘寶店單日銷量破億元，而在2017年更刷新紀錄，未夠6分鐘就破1億，2小時破2億，非常誇張！

雪梨在大學時期與同學一起創辦了淘寶服裝店，有傳年銷售額10億，净利潤1.5億。（微博@菲力姐姐jfiensksl）

雪梨人氣超強勁！（微博@雪梨Cherie）

除了淘寶店之外，雪梨同拍檔更成立了網紅孵化器公司「宸帆」，簽約了超過30位優質網紅，在合作半年內獲得超過80%以上的增長，在2016年年底估值就達到10億。近年雪梨積極發展網上直播事業，成為很多直播平台的座上客，其身價同所帶來的經濟效益甚至超過很多一二線女星。日前雪梨在微博曬出直播戰報的數據，在8月29日、9月9日及9月19日三日裏，雪梨開了3次直播Sell貨，累計銷售額高達1.7億元，直播累計線上人數超過6000萬次，更被官方封為「頂級流量大咖」。冰冰今次同雪梨一起開直播賣面膜，相信也是看中對方的人氣，絕對是雙贏的局面！

雪梨仲請到韓國男星金秀賢開直播，相當厲害！（微博@菲力姐姐jfiensksl）