范冰冰復出首部電影《355》正式開拍　疑被限制出境缺席開鏡儀式

內地女星范冰冰自去年捲入逃稅風波後,就沒有推出新作品。不過冰冰近來開始鋪排復出工作,她有份參演的荷李活電影《355》日前正式開鏡,相信這是冰冰復出的第一部作品。電影《355》官方花絮視頻曝光,片中所見冰冰在苦練拳術,似乎已經為電影開拍做好準備。

《355》是范冰冰復出後首部電影,日前電影花絮曝光,戴上拳套的冰冰眼神凌厲。(IG@355movie)

據知新戲在昨日(8日)於巴黎正式開拍,講述了幾位靚女特工,克服文化與政治上的分歧,並肩作戰,攜手抗敵,維護世界和平。電影集合一眾影后級人馬,包括Jessica Chastain、Diane Kruger、Penelope Cruz、Lupita Nyong’O等,幾位主演聚在一起開會,導演Simon Kinberg、男主角Sebastian Stan都有現身,不過在影團隊合照時,冰冰就是以一張被Lupita Nyong’O手持的照片形式出現,本人未有現身。

《355》日前正式開鏡,一眾主演齊齊出席,唯獨不見冰冰身影。(微博@ba哥專用)

雖然未能親身出席開鏡儀式,但在戲中飾演女特工的冰冰,亦有積極為新戲作準備。在花絮片中所見,素顏出鏡的冰冰紥起馬尾,戴上拳套練拳,動作非常靈活,也間接打破懷孕傳聞。冰冰在IG轉發了花絮影片,寫道:「Honored to be on board with you all(很榮幸能與大家一起參與)。」看來對新戲大感期待。

花絮片中出現冰冰的身影,開緊車的她看起來心情不錯。(IG@bingbing_fan)

有傳冰冰目前只補繳了5億人民幣稅款,剩餘的到年底才能繳清,因而被限制出境。有報道指冰冰的戲份會單獨在內地拍攝,再透過後期製作中剪進成片中。不過冰冰近排復出動作頻頻,上個月更到韓國拍攝時尚雜誌封面,限制出境的傳聞不攻自破。

冰冰去年與謝茜嘉積絲婷(Jessica Chastain)、彭妮露告絲(Penelope Cruz)、瑪莉安歌迪亞(Marion Cotillard)及雷碧達尼安高(Lupita Nyong’o)齊齊亮相康城電影節,宣傳《355》。(視覺中國)