范冰冰復出首部電影《355》正式開拍　疑被限制出境缺席開鏡儀式

內地女星范冰冰自去年捲入逃稅風波後，就沒有推出新作品。不過冰冰近來開始鋪排復出工作，她有份參演的荷李活電影《355》日前正式開鏡，相信這是冰冰復出的第一部作品。電影《355》官方花絮視頻曝光，片中所見冰冰在苦練拳術，似乎已經為電影開拍做好準備。

《355》是范冰冰復出後首部電影，日前電影花絮曝光，戴上拳套的冰冰眼神凌厲。（IG@355movie）

據知新戲在昨日（8日）於巴黎正式開拍，講述了幾位靚女特工，克服文化與政治上的分歧，並肩作戰，攜手抗敵，維護世界和平。電影集合一眾影后級人馬，包括Jessica Chastain、Diane Kruger、Penelope Cruz、Lupita Nyong’O等，幾位主演聚在一起開會，導演Simon Kinberg、男主角Sebastian Stan都有現身，不過在影團隊合照時，冰冰就是以一張被Lupita Nyong’O手持的照片形式出現，本人未有現身。

《355》日前正式開鏡，一眾主演齊齊出席，唯獨不見冰冰身影。（微博@ba哥專用）

雖然未能親身出席開鏡儀式，但在戲中飾演女特工的冰冰，亦有積極為新戲作準備。在花絮片中所見，素顏出鏡的冰冰紥起馬尾，戴上拳套練拳，動作非常靈活，也間接打破懷孕傳聞。冰冰在IG轉發了花絮影片，寫道：「Honored to be on board with you all（很榮幸能與大家一起參與）。」看來對新戲大感期待。

花絮片中出現冰冰的身影，開緊車的她看起來心情不錯。（IG@bingbing_fan）

有傳冰冰目前只補繳了5億人民幣稅款，剩餘的到年底才能繳清，因而被限制出境。有報道指冰冰的戲份會單獨在內地拍攝，再透過後期製作中剪進成片中。不過冰冰近排復出動作頻頻，上個月更到韓國拍攝時尚雜誌封面，限制出境的傳聞不攻自破。

冰冰去年與謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、彭妮露告絲（Penelope Cruz）、瑪莉安歌迪亞（Marion Cotillard）及雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）齊齊亮相康城電影節，宣傳《355》。（視覺中國）