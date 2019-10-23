【出走地圖】Jessica@SG單飛赴日拍節目　直認勁緊張：晚晚要溫書

Super Girls成員蔡明思（Jessica）早前到日本拍攝旅遊節目《出走地圖》，而節目將於星期六（26/10）在無綫（TVB）J2台播出。Jessica今次去了日本拍攝兩星期，由於這是她首次「單飛」拍攝旅遊節目，她直言出發前相當緊張︰「這是我以個人身份出發做主持，不是五位成員一起分稿去講，我曾擔心自己一個應付不到，所以每晚都將所有資料熟讀，好似以前做學生考試溫書一樣，拍攝後覺得成功感好大。」

Super Girls成員Jessica早前「單飛」到日本拍攝旅行節目《出走地圖》。

Jessica走訪了不同的地方拍攝，提到其中一站去了遊動物園，她興奮表示︰「去動物園超開心，第一次近距離接觸動物，其中要坐船去不同的島餵猴子，牠們會乖乖坐在你身上，就像小狗小貓一樣很可愛，好想帶牠們回家！」

至於去神社遊覽時，她挑戰古式陀螺，結果誤打誤撞勝出，她表示︰「大家在玩古式陀螺，當地人指陀螺愈轉得耐，代表這一年行好運兼會大豐收。雖然劇組覺得我笨手笨腳，而店老闆看到我準備時的手法，都不睇好我會成功，但我最後竟可以轉好耐，連我自己都不敢相信。」

Jessica以日本武士Look在節目亮相。

此外，Jessica笑言自己是半個台灣人，故今次與台灣製作團隊合作，別具親切感，她笑說︰「可能因為老公是台灣人，所以我了解台灣文化，閩南話我也識聽，他們愛聽的閩南歌我也識唱，拍攝過程中，他們成日考我，我又會用台語溝通，整個過程非常開心，大家都唔覺今次在工作，好有親切感。」