【嫁到這世界邊端3】非洲人妻拒絕返港：我唔想仔女再喺香港讀書

一向大受觀眾歡迎的TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》開播，首個登場的是嫁到非洲尼日利亞的香港人妻Serena。日前講到她於去年決定偕同一對子女隨丈夫Sean由香港移居尼日利亞生活，由於當地基本生活條件不足、治安問題加上當地的大男人主義，都一一令Serena難以適應。而最新一集就講到丈夫Sean認為香港長大的小朋友太過「溫室」，所以希望自己的一對子女回到尼日利亞讀書，從而鍛鍊他們的生存能力。

幸福的一家四口！（電視截圖）

雖然面對不少的文化差異，但勇敢的港女Serena亦仍然大無畏地跟隨她的丈夫回到非洲生活！至於子女的教育問題，港女Serena就認當地的教育一點都不遜色，並且有大量的遊戲時間：「喺香港覺得騎馬係一種貴族活動，但其實呢度消費好平，大慨10蚊港幣左右就可以騎馬、睇驢仔同餵馬騮。小朋友可以回歸自然多啲，冇香港咁物質，成日要買玩具。」

兩位小朋友廣東話相當流利！（電視截圖）

與當地小朋友相處融洽！（電視截圖）

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Serena接受《香港01》訪問時，更講道：「暫時都冇計劃返香港，因為唔想仔女受香港嗰種填鴨教育嘅壓力。香港嘅教育非常失敗，我唔想仔女再喺香港讀書。（尼日利亞教育制度有咩優勢？）孖寶喺呢邊讀國際學校，學校係用英國IB嘅課程。呢邊嘅教育制度其實都唔好，本地嘅公立學校基本上只係一間大型托兒所，等小朋友有一個地方去比托管咁。所以外國人嘅小朋友或者係本地有錢嘅階層，都會送仔女入國際學校。（非洲學費係幾多？）每間學校唔同，孖寶讀嘅國際學校，每人USD2000/學期，一年USD6000。而最貴嘅好似要近USD20000/年。嗰啲比派駐尼國嘅外國人子女及本地超級富豪嘅下一代讀。」

其實非洲都唔係咁可怕！（電視截圖）

至於當地貧富極度懸殊，打劫、綁架及殺人的案件不時發生。問到Serena會否擔心子女的安全問題，她就表示：「其實呢度嘅治安冇大家想像中咁差，佢哋（攝製隊）過嚟拍攝嘅時候，嗰一段時間係比較差，加上一隊中國人喺街嗰度拍嘢會好招搖，所以為咗大家嘅安全同拍攝順利，先安排警察保護。而家日頭我都可以自己出街，如果老公唔得閒車我，就可以Call Uber 或者叫朋友來接我。但前提係有一啲地區我係唔會一個人去，八點後亦都唔會周街走。」

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節目Serena丈夫Sean將大男人的一面表露無遺，但Serena就透露其實Sean亦有溫柔一面：「我哋未結婚之前，我一個人獨居，有咩事打一個電話俾佢，佢會即刻喺錦田飛車出嚟黃埔幫我。周末嘅時候又會上嚟我屋企，煮早餐比我食同幫我燙好跟住一星期返工要着嘅衫。其實都係一啲生活小事，但當時覺得可以喺日常生活小事照顧我嘅，先係可以過人世嘅男人。另外，佢都有細心嘅一面，例如見到我頭頂有白頭髮出咗，佢會自己出去買嗰啲染發劑返嚟，係屋企幫我染髮。」

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