陳嘉桓成立品牌幫情侶測契合度　朋友們得知爭住睇

陳嘉桓（Rose）今天（23日）出席婚宴嘉年華活動，她今天並沒有穿著婚紗，也不是模特兒的身份出席。Rose直言是老闆身份：「最近我成立咗一個品牌，我係今次其中一個參展商。而我呢個品牌係皮紋分析，我呢方面我都學咗幾年，實踐咗3年，我就心諗不如開一個品牌嚟幫下人啦。我學完發覺都幫到自己好多，又了解自己多咗，又幫到身邊朋友，係一個挑戰。」

成立這個品牌Rose是希望幫助情侶和準新人去分析他們性格夾不夾。（陳順禎攝）

學習皮紋這件事情Rose笑言並不難，但實踐確實有點難，但學成後反而令到她多了朋友約她吃飯，「每次食飯食到咁上下，佢哋就會畀隻手我幫佢哋睇。咁我會拎住手機燈幫佢哋睇，分析完一輪佢哋都會好驚訝問點解會咁！所以我覺得呢樣幾好，（收錢收好貴？）其實我冇因為係我做就收貴啲，咁我哋會拎佢哋指紋，去驗一下做一個報告，有專人為佢分析，咁每一份收$3800。」

報告出來會有專人解釋，那一位專人就是Rose本人，她說當然公司不是只有她一人工作。（陳順禎攝）

最近Rose積極減肥當中，因為她覺得自己重了很多，所以在減肥方面也下了很大苦功，就算是她就快生日也不願意吃太多。她解釋減肥是因為年紀開始大：「人大咗變咗易肥易瘦體質，我除咗做好多運動，我都戒咗宵夜。我減肥一定需要教練帶領我，打泰拳同空中Yoga。食方面都好重要，食少啲飯，唔食雪糕咁。」