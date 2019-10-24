【傳家】秦嵐吳謹言再續前緣做姊妹　網友：期待令后CP！

2018年夏天，一套內地清宮劇《延禧攻略》紅遍亞洲，「令后CP」（令妃、富察皇后）、「魏隆CP」（魏瓔珞、乾隆）圈粉無數，主演秦嵐、吳謹言、聶遠、佘詩曼、譚卓等也因此人氣急升，之後吳謹言與聶遠在《皓鑭傳》中再續前緣，不過收視卻遠不如前者。

事隔一年，于正的新劇《傳家》於昨日（23日）舉行開機儀式，秦嵐、吳謹言也有亮相現場，令粉絲們大感興奮。

《傳家》改編自小說，以上世紀20年代末為背景，秦嵐、吳謹言、張南分別飾演上海百貨巨頭易氏家族的三位千金。大姐易鐘靈（秦嵐飾）沉穩冷靜有智慧，是劇中的核心人物，二妹易鐘玉（吳謹言飾）聰明機靈有想法，三妹易鐘秀留學歸來古靈精怪，性格各異的三人，在時局動蕩、國破家亡的危機中，為實現父親實業興國的夙願，團結一致，共渡難關。

電視劇《傳家》於昨日舉行開機儀式，吳謹言、秦嵐、于正都有出席。（微博@橫店影視城）

據悉，《傳家》的主演陣容幾乎沿用了《延禧攻略》原班人馬，雲集了吳謹言、秦嵐、聶遠以及方安娜（《延禧》中飾演佘詩曼貼身宮女「珍兒」一角）等，除此之外，還有男星鄭愷、韓庚等知名藝人加盟，陣容相當豪華。

回看《延禧攻略》中，秦嵐與吳謹言亦師亦友的主僕情義令人動容，兩人同聶遠的感情戲也為人稱道，如今三人可以再度聚首，相信也圓了不少粉絲的夢想，不知道今次在劇中，他們又將擦出什麼樣的火花呢？

秦嵐扮演的富察皇后溫婉賢淑，深受觀眾喜愛。（《延禧攻略》劇照）

不過，令人意想不到的是，新劇才剛剛開始拍攝，但網上已經有罵聲出現。事緣于正並未為《傳家》註冊一個新的官方微博，而是直接將《延禧攻略》的舊微博改名，替換圖片與認證，這個做法真是「史無前例」，更引起後者劇迷不滿，表示自己是《延禧》粉絲，不是《傳家》粉絲，因而產生反感情緒，「為了能精準定位之前的延禧粉絲，不惜惡化粉絲觀感」、「即使用延禧的演員，也尊重一下老粉吧」、「連粉絲回憶都要奪走，過分了吧」等。但也有網友笑言于正太會「持家」，不捨30萬粉絲，令人哭笑不得。

上一條微博尚在宣傳《延禧攻略》相關周邊產品，最新一條便是宣傳《傳家》開機，微博名也已更改。（微博截圖）

于正將《延禧攻略》的官方微博改名令大批劇迷不滿。（微博截圖）