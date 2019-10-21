38歲秦嵐機場時尚完勝33歲楊冪　一件短版冷衫就能性感度倍增

38歲內地女演員秦嵐去年憑古裝劇《延禧宮略》「富察皇后」一角人氣急升，溫文爾雅形象深入民心，而且她本人私底下穿的衣服亦通常較為密實，不外乎冷衫、衛衣、長外套等，與「性感」兩字絕掛不上邊。然而，她近日現身機場罕有地撇甩保守風，將冷衫穿出性感的味道，令人眼前一亮。

秦嵐去年憑古裝劇《延禧宮略》「富察皇后」一角人氣急升，溫文爾雅形象深入民心。（微博：@秦嵐）

秦嵐雖然戴着黑色cap帽和口罩顯得非常低調，不過她身上卻散發一股明星氣場，令人難以忽視。相中的她身穿灰色短版針織冷衫，露出纖瘦小蠻腰之餘，V字的胸口設計亦令她性感度倍增，再配上闊腳的淺色牛仔褲和純白色波鞋，女人味中帶點隨性的感覺。

秦嵐身穿灰色短版針織冷衫，露出纖瘦小蠻腰之餘，V字的胸口設計亦令她性感度倍增.（視覺中國）

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楊冪雖然比秦嵐年輕5年，但最近卻接二連三地引發時尚災難，早前穿的一身oversize西裝造型更被批評太臃腫，時尚品味太差。昨日（20日）楊冪穿着黑色潑墨風連帽外套，並穿上熱褲露出她的招牌美腿，既有型又不失性感。不過，她卻因為在短褲內穿上一條黑色星星造型絲襪被網民批評「畫蛇添足」，將整個造型大大扣分，紛紛留言表示：「感覺好老土」、「我覺得並不好看」、「真是一言難盡」、「這穿的是什麼啊......」。

楊冪雖然比秦嵐年輕5年，但最近卻接二連三地引發時尚災難。（微博：@楊冪）

楊冪穿上一條黑色星星造型絲襪被網民狠狠批評。（微博：@Twice-Chic）

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