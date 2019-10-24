【牛下女高音】黃心穎講「邊個會畀機會我」　仲有核爆級金句未出

前幾集黃心穎被龔慈恩誤會佢同吳岱融有路。

黃心穎喺《牛下女高音》飾演嘅雪兒黃心穎做事馬虎兼不修篇幅，幸得張振朗飾演嘅Nam對佢照顧有加，甚至肯假扮老公討老人家歡心。不過，黃心穎之所以咁頹，其實係因為經歷過婚姻失敗，選擇逃避現實。之前有一集講述黃心穎同張振朗喺派對上重遇前夫，被奚落之後，向張振朗訴心聲：「以前？返唔到轉頭啦，我已經唔係加拿大嗰個我，以前嘅我讀書好叻，攞獎學金，好多人都羨慕我，原來以前嘅我都幾心，但而家我人又無、錢又無、樣又無，做咩都做唔好，做咩都好似錯咁……連老公都唔包容我，仲有邊個俾機會我？」



《牛下女高音》有唔少對白都充滿預言性。

唔少網民睇完之後，都覺得劇中嘅對白如同預言一樣，同現實中嘅黃心穎處境非常相似。據悉，喺接下來嘅劇情，雪兒嘅感情線將會有所改變，其中一幕她更非常堅定咁表示：「我唔會做第三者！」呢個對白真係如同神的預言一樣。自從「安心事件」後，黃心穎雖然決定離開娛樂圈，但TVB高層似乎仍然對佢充滿信心，故睇完試片後，都對呢句「我唔會做第三者！」有所保留，怕播出街之後，會再次引起觀眾／網民對黃心穎嘅負面情緒。劇集監製黃偉聲接受《香港01》訪問時，表示由於全劇有30集，所以唔太記得到底有無「我唔會做第三者」呢句對白，但他強調：「套劇由拍完到剪好，好多人都有睇過，但從未有人提出過要刪剪的要求，套劇亦一直都係ready播出。」