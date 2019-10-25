奚夢瑤為何家誕下首個第五代男孫　養和醫院生仔要幾多錢？

賭王何鴻燊四房孻仔何猷君在7月4日與內地模特兒奚夢瑤領證成為夫妻後，終於在周四（24日）宣布榮升父母，為何家生下第一個第五代男孫。據知，奚夢瑤在香港著名私立全科醫院養和醫院誕下兒子何廣燊（Ronaldo）；《香港01》記者搜集了養和醫院婦科的相關收費資料，予一眾讀者參考。

何猷君與內地模特兒奚夢瑤榮升父母，為何家生下第一個第五代男孫。（Instagram／@momomarioho）

根據養和醫院官方網頁的收費表顯示，自然分娩私家房3日2夜的收費為$38,600；剖腹分娩私家房5日4夜的收費為$55,200，相信作為何家新抱奚夢瑤住的應該至少都是選擇住套房，套房的收費則是在私家房的基準上，每天加$11,000。因為分娩過程最少需要婦科、兒科、麻醉科，三個科系的醫生，依據醫生的資歷收費亦有所不同，若果是自然分娩，平均埋單收費約為$200,000港元；若果是剖腹分娩，平均埋單收費約為$300,000港元（包括醫生費與住院費）。替何家新抱奚夢瑤接生的醫生，相信在婦科方面有一定的權威，收費亦有一定程度的增加。

有即將在養和醫院分娩的孕婦表示，以住私家房為基準，除了病房收費外，醫生連醫療器械另外收費約為$120,000，醫生每晚巡房的費用約為$2,000，而產檢的收費則另外計算，每次基本收費（即包括照超聲波及醫生費）$2,000起跳；另外若選擇住VIP房，醫生連醫療器械的收費同樣會升級至約$200,000，醫生每晚巡房的費用約為$4,000。根據養和醫院官方網頁的收費表顯示，如果孕婦希望在指定時間分娩，依日子與時間、房間級別的的不同，價錢亦會增加$4,180至$41,800不等。另外，如果丈夫選擇在手術室陪伴生產，也需增收費用$700。

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