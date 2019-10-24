30歲奚夢瑤成功為何家誕下男孫　收服何猷君首先要冧掂家姐超盈？

賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君於今年五月時內地名模奚夢瑤求婚成功，二人於今年七月正式領證成為夫婦。事隔三個月，何猷君和奚夢瑤終於榮升父母，為何家增添第五個男孫。究竟奚夢瑤有咩方法收服呢位賭王公子?

何猷君和奚夢瑤終於榮升父母。（微博：@何猷君MarioHo）

何猷君宣布兒子何廣燊出世 為賭王添首個男孫：英文名叫Ronaldo

第一招－融入家中

奚夢瑤與何猷君的姐姐何超盈本來就是認識多年的好朋友，所以她一直對細6年的何猷君都只是以「朋友的弟弟」來看待，即使二人拍真人騷《愛的時差》時撻出愛火，她依然覺得這個身份很尷尬，難以衝破隔膜。不過正所謂「近水樓台先得月」，在超盈的大力支持下，奚夢瑤自然更容易融入好友家中，得四太梁安琪的歡心，婆媳、姑嫂關係好，年齡差這個問題自然迎刃而解。

奚夢瑤與何猷君的姐姐何超盈本來就是認識多年的好朋友。（網上圖片）

第二招－放下「身段」

178cm高的奚夢瑤身為名模，自然比不少女性來得高挑，亦稍比何猷君高一點點。為了讓何猷君不失男性尊嚴，奚夢瑤在他面前不介意放棄女人最愛的高踭鞋，改穿樸素的平底鞋，相當貼心！無論是在節目裏、私下約會還是正式求婚時，奚夢瑤都是穿着平底鞋亮相，可見她真的相當遷就對方。

奚夢瑤在何猷君面前不介意放棄女人最愛的高踭鞋，改穿樸素的平底鞋，相當貼心。（視覺中國）

第三招－低調慳家

雖然嫁入豪門，成為少奶奶後更加生活無憂，不過「慳家」兩個字永遠都是無可挑剔的優點。奚夢瑤在《愛的時差》節目中，向何猷君提出僅用100元完成約會的要求，並且一起買餸時更嫌兩元的薑太貴，可見奚夢瑤並非一個揮霍用金錢的人，用每一分每一毫都深思熟慮，就算自小沒有金錢煩惱的何猷君，亦會因她節儉的一面而好感度大增。

奚夢瑤在《愛的時差》節目中與何猷君一起買餸時，曾嫌兩元的薑太貴，可見奚夢瑤並非一個揮霍用金錢的人，用每一分每一毫都深思熟慮。（Instagram：@mingxi11）