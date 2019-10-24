何猷君宣布兒子何廣燊出世　為賭王添首個男孫：英文名叫Ronaldo

賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君於今年五月時內地名模奚夢瑤求婚成功，二人於今年七月正式領證成為夫婦。事隔三個月，何猷君和奚夢瑤終於榮升父母，為何家增添第五個男孫。

奚夢瑤與何猷君於7月4日正式領證成為夫妻。（微博：@何猷君MarioHo）

何猷君今日（24日）下午在微博宣布好消息：「好久不見！跟大家分享一個我們家族的大喜訊！我和我老婆奚夢瑤 升級當爸爸媽媽了！謝謝我老婆小明！陪伴她從懷孕到生產的這段時間裡，我才知道當媽媽的犧牲與不易。以前她走路都蹦蹦跳跳，懷孕以後走路都不方便，還要忍受強烈的孕吐和難以控制的情緒波動，這世界上的媽媽們實在太辛苦了！謝謝老婆熬過那段時間，為我生下一個健康又可愛的寶寶。」

何猷君宣布兒子取名為「何廣燊」，英文名叫Ronaldo。（Instagram：@momomarioho）

他亦表示最開心能獲爸爸何鴻燊抱孫：「我爸爸下個月就98歲了，他對於我來說，是像超人一樣的存在，無所不能，我小時候的願望他通通能幫我實現。可對於他自己，卻一直有一個願望沒有實現，那就是抱孫子。今天終於能夠很高興地告訴他，他有長孫了！他老人家的願望終於實現了，我們家終於有第五代的男丁了！」

何家上下探望奚夢瑤和Ronaldo。（微博：@何猷君MarioHo）

猷君亦公開BB的名字為「何廣燊」，英文名字為Ronaldo：「我們家一直都是根據族譜 “啟 世 鴻 猷 廣”取名的，第二個字是每一代通用的，第三個字一般是父親取，寄寓對小孩的希望。我爸以前說過，他的財富是他給每一個兒孫的禮物，能積累多久多少就看自己的本事了。可是對於長孫而言，他希望給到一份獨一無二的，一份能夠陪伴一輩子的禮物，那就是把他自己的名字送給長孫來繼承。所以，我兒子很榮幸地叫何廣燊，希望他能夠像他爺爺一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物。我給廣燊取的英文名叫Ronaldo，希望他會又高又帥，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的認可，沒壓力哈 兒子No pressure！再次謝謝我的老婆，你是最棒的，我愛你。」

何猷君兒子何廣燊取英文名Ronaldo 可能係呢位參考對象

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