【嫁到這世界邊端3】與工程師定居埃及　港女食水洗面後生滿毒瘡

受盡觀眾歡迎的TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》播出後反應熱烈，最新一集講到港女Karen在朋友聚會中認識來港參與沙中線隧道挖掘工程的意大利男工程師，男方對她一見鐘情，二人展開了一場轟烈的意港戀。

今集講港女與意大利工程師的故事！（電視截圖）

哇，金字塔！（電視截圖）

由於意大利工程師的工作就是走到世界邊端去掘隧道，婚後Karen決定離開香港，隨老公浪跡天涯，居無定所。他們走到北京，阿根廷，最後來到埃及，在埃及一個三線城市，連當地人都覺得又髒又亂的ISMAILIA定居下來，替當地政府興建隧道，二人在埃及的沙漠地帶紥根下來。由於當地衛生問題比較惡劣，埃及水的含菌量比世衞標準高5000倍，Karen亦曾用水龍頭水洗面而受到細菌感染：「我4分1塊面都生滿毒瘡，咁我又搵唔到醫生又唔知食咩藥，但係我同自己講加油。只要佢嘅事業順順利利，我會繼續喺度陪佢。」

好勁！（電視截圖）

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Karen和老公一起後四年來一直居無定所，不時令到都覺得好累，但她又很替老公著想，以對方的事業為重，寧願犧牲自己的事業，隨老公去到一個又一個陌生，落後又遙遠的地方。Karen講道：「原來一個人真心需要你喺身邊，佢會話你知，冇人知道你會贏定係輸，但我愛佢。」至於何時才能安定下來，Karen說她也不知道，只是默默盼望老公有定下來的一天，可以和她真真正正地組織家庭。

超甜蜜的夫妻！（電視截圖）