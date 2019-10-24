【嫁到這世界邊端3】非洲人妻Serena爆黑人愛美白：越淺色越優越

TVB真人騷《嫁到這世界邊端3》首集登場的非洲人妻Serena遠嫁尼日利亞的異國戀故事成功掀起不少話題，Serena除了在節目中分享自己與丈夫Sean愛情路，亦向觀眾揭開當地治安問題和極之大男人主義等等的一面。其實Serena亦不時會在網上分享自己在非洲的日常生活，當中更有不少奇聞！

相愛十年！（電視截圖）

Serena在網上提到尼國人出奇地很注重身體護理，她講道：「他們浴後一定要全身由頸以下都塗上潤膚產品，否則會覺得虧待自己。但頸以上的皮膚呢？Sorry, 他們不考究，通常是在塗完身體後，再用剩餘在掌心的身體潤膚產品粗略地塗上面。」她更指當地有大量的身體護理產品可供選購：「有美白、去斑去印等功能的，是他們的首選。下圖是我在一間超市影的，單是身體護理產品便佔了兩整列各兩邊的貨架，要仔細看貨架上產品，我估要最少兩小時，而我行了30分鐘，也只是看了一邊的貨架產品。」

當地店舖全部都係身體護理！（FB：嫁到非洲習習誌 HongKonger in Nigeria）

幸福的一家四口！（電視截圖）

而最有趣的是非洲人竟然也有「一白遮三醜」的觀念，她稱：「黑人也有『皮膚越淺色身分便越優越』的心態。我相信，美白產品在非洲有很大市場呢！不知有沒有護膚品老闆想開拓非洲市場呢？」而Serena更笑言：「有時孖寶沖涼後無搽Body Lotion（身體乳液）會比佢鬧, 但唔搽Face Lotion（面霜）佢又唔理喎，真係唔明咩邏輯。」

美白人人愛！（FB：嫁到非洲習習誌 HongKonger in Nigeria）

爸爸都好重視一對仔女的保養！（電視截圖）

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