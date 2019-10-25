台灣瘋傳男星玩B不慎露點　網民笑：這樣PO出來好嗎？

台灣已婚男演員馬俊麟和王瞳因拍台劇《大時代》傳出不倫戀，遭到正宮梁敏婷控告王瞳侵害配偶權並求償四百萬（台幣），但日前深夜梁敏婷在IG上PO出馬俊麟露點照，他抱著兒子的溫馨照片，看似夫妻已經回溫，不過網友質疑，這種裸照對馬俊麟好嗎？梁敏婷也回應：「我分享的純粹是『生活日常』不是『秀』，總不可能因為他是演員會入鏡還要請他正裝弄妝髮吧？心態健康穿得居家有損形象？況且我相信他形象的好壞跟他穿得居不居家完全沒有關係。」

正宮梁敏婷於IG分享馬俊麟露點玩兒子的影片。（IG@fun0310）

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梁敏婷日前深夜在社群網站感歎，曾經救過一隻流浪狗，雖然已當天使多年，但她仍時常想起他：「大多數人可以決定自己的命運，但動物卻不能，希望星星元元以後也可以像父母一樣去愛和保護小動物。」

她也PO出影片，馬俊麟上身半裸，抱著兒子逗弄家中毛孩，父子倆笑得相當開心，馬俊麟還出現露點畫面，最後還疑似和梁敏婷對話，面對網友留言質疑：「呃，爸爸穿這麼居家，直接這樣PO出來好嗎？」梁敏婷也做出回應，在兒子與寵物圍繞下，看似兩人關係似乎已緩解。

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