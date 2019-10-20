賴冠霖韓國活動臨上機被取消勁嬲豬　IG Po黑圖控訴疑涉合約糾紛

南韓天團Wanna One去年解散後，成員們各自單飛，曾多次表明自己是來自「中國台灣」的團員賴冠霖，則是轉往內地發展。今年7月爆出他與經紀公司的合約糾紛，豈料昨（18日）傳出原先將赴韓國參加活動，卻臨時接到取消通知，讓他氣到在IG上發文怒轟：「到底想點？」

南韓天團Wanna One解散後成員各自單飛，賴冠霖則轉往內地發展▼

+ 5 + 4 + 3

賴冠霖透露，他是在活動開始前的16小時方被告知取消活動：「剛好選在我正要搭上飛機的那一刻，到底是什麼意思？實在是太驚慌了，只好在得到幫助之後打了電話…讓結果竟然是讓我不要去早就定好的活動？也不是在其他的時間點，偏偏在活動開始前16小時…到底是什麼情況？」發文一出，大批內地Fans勁嬲，事件甚至還登上了微博熱搜。不過該發文事後已遭刪除。

賴冠霖本要赴韓出席活動，惟活動開始前的16小時方被告知原訂安排取消（IG@official_lai_kuanlin）

賴冠霖在IG出Po之全文翻譯如下：

「大家好，我是賴冠霖，剛剛收到了一個訊息，看了之後真的非常驚慌，原本都已經沒在連絡了，為何突然今天又主動聯繫我呢？剛好選在我正要搭上飛機的那一刻，到底是什麼意思？實在是太驚慌了，只好在得到幫助之後打了電話…讓結果竟然是讓我不要去早就定好的活動？也不是在其他的時間點，偏偏在活動開始前16小時…到底是什麼情況？跟期待今天能見到我的Fans們真的很抱歉，但因為他們，我也不確定能不能出席今天的活動了，我會繼續想辦法解決的，祈禱待會可以見到面，對不起，真的對不起...」

延伸閱讀：

斷5個月戀情！呂銳遭爆與許維恩分手​

Sunnee英倫行變身女總裁會粉絲 現場照曝光「商界精英團開會」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】