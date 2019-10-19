激肥台妹試衫都被歧視？　慘遭店員兜口兜面恥笑：小姐你著得落咩

台灣Youtuber棉花糖女孩網紅佳沁，近日上台灣東風衛視節目《什麼道理？》，和于美人跟來賓分享胖女孩在生活上被不友善對待，並再次傳遞要棉花糖女孩勇敢「做自己」、愛自己的正能量理念，有肉肉女孩留言表示感同身受。

台網紅佳沁試衫遭店員歧視。（Youtube@東風衛視）

佳沁說，因為大尺碼衣服不好找，只要有遇到會想試穿，曾經有一次跟媽媽逛街想試穿衣服，但她才剛進去試衣間，店員就狂叩叩叩敲門……（按圖看店員冷言冷語▼▼▼）

佳沁當時紅了眼眶流淚走出來，媽媽也難過表示：「不要穿了」，現場其他棉花糖女孩來賓也表示有類似不愉快日常。

佳沁拍攝的影片《肉肉女孩的困擾》廣為流傳，成為網紅後持續傳遞樂觀與自信美，現在的她已經充滿自信，時常鼓勵大家接受真實的自己，活潑可愛的拍攝風格，受到許多粉絲喜愛，她笑說這個熱度是被「罵出來紅的」，但過程中也受到不少言語霸凌，例如有網友留言罵她：「不要以為你胖很好看」、「不要為自己找藉口」、說自己沒公審胖而是「不齒以胖為傲」的心態…等等。

佳沁心廣體胖散發自信美。（IG@iam_chiachin）

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佳沁表示，她拍片只是希望大家可以正面思考，「做自己」就好：

不管你是什麼樣的身材或是你長什麼樣子，樂觀接受自己最重要。

不少網友留言支持佳沁，認為不應該因為外表霸凌或歧視別人，覺得佳沁散發正能量，就是喜歡她自信可愛的樣子。

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