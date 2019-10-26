【放學後】一代女神變臨床心理學家　柏安妮為陳慧珊再度幕前亮相

由陳慧珊（Flora）親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》，最新一集邀請到林建明（大姐明）和久未現身幕前的八十年代混血女神柏安妮（Ann）擔任節目嘉賓。

陳慧珊邀請了柏安妮（左）擔任《放學後》嘉賓。（花絮）

陳慧珊亦請了林建明（中）擔任嘉賓。（花絮）

1993年急流勇退的柏安妮在息影後回歸校園，並先後取得香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位，近年更成為臨床心理學家，不過她卻謙稱並非專家：「好的治療師應該永遠自覺不足，因為當你開始自認專家，你就永遠不會學習，我一直都在學習，每天見到不同的小孩和家長，我都從他們身上獲益良多。」她希望從自己開始、影響他人：「一個人的力量不大，但你可以用一個人的力量，影響更多的人。」

柏安妮與哥哥張國榮、李麗珍等主演電影《為你鍾情》，令人留下深刻印象。（電影海報）

另一位嘉賓林建明便分享指自己五、六歲時，隨母親、哥哥、姐姐以半正式、半偷渡的形式，從江門來到香港後的經歷，她坦言便是該段時間學識獨立：「原本以為沒有機會升讀（中學），但我在暑假期間、還有下課後的時間，我去賺外快，譬如摺紙袋，一個星期去幾次；放暑假就去假髮工廠打工，後來我自己存了一些積蓄，供自己讀中學。」

她也又大談當年陷入低潮的情況：「那時被佈景板撞傷頭，掃描腦袋、縫針，休息了一段時間。當我重新工作的時候，完全不是自己、好像變了另一個人，導演在我身邊要我說話，我覺得很討厭，什麼事都覺得負面。如是者，在很辛苦的狀態下，完成了這個節目，整個人就倒了下來。」大姐明就這樣在家中睡了一年，才發現自己患上抑鬱焦慮症，最壞的同時，也開啟了她生命中另一章節，她成立了幫助同路人的慈善基金，「所有發生在我們身上的事都有原因，或者我們每個人在世上，都有一個原因，就看我們何時發掘出來、何時得到這份經驗，才可以去貢獻社會。」