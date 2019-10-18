【放學後】胡杏兒重遊貝爾法斯特　憶當年讀寄宿學校行到腳生繭

由陳慧珊（Flora）親自監製及主持的香港開電視節目《放學後》，最新一集邀請到宣萱、胡杏兒分享在英國的成長印記，她們首先到杏兒的成長地方──貝爾法斯特（Belfast）。

節目中，胡杏兒重返母校循道中學，分享她的成長歷程，杏兒憶述12歲隻身來到學校寄宿讀書，雖然人生路不熟，但訓練出自學、自決、自行，她說：「以前覺得考試很辛苦，做專題研習、交功課，但原來當你踏入社會工作，就會明白什麼叫真正的壓力，原來讀書的日子是最輕鬆、最開心的，所以現在還在讀書的學生，你們要好好珍惜讀書的時間。」回首在寄宿學校讀書的生涯，杏兒最難忘行到腳生繭，她說：「上完英文堂，要上化學堂，我們就要不斷走，很多人一起『過班房』，因為路程很遠，加上以前的鞋子質素不好，走到腳也生繭。」

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一個人身在異地生活，對於學生時期的杏兒來說，絕非易事，她指每星期只有五鎊零用錢，「宿舍有膳食提供，基本上可以不用消費，但是約朋友出去玩，肚子餓也會想吃東西，多數都會選擇最便宜的食物，例如吃薯條，齋薯條大概一鎊，事實上很多時候不會外出用餐，因為我沒有多餘的錢，買零食也是買最便宜的，娛樂就是逛市中心，不過只看不買，儲一些錢才會跟朋友去看戲。」杏兒指這個階段令她學懂珍惜：「很多東西都得來不易，不是唾手可得，反而這樣是好的，明白錢的重要性，要自己賺錢。」

杏兒又在節目中大讚丈夫，「我覺得有這樣的人生伴侶，對於教育下一代來說，我很放心，我們有很多共同的價值觀教育兒子，例如尊重父母、家庭觀念、甚至對於金錢、生活方面，我覺得他能夠灌輸給兒子。」作為兩子之母的杏兒，感激能夠擁有這位人生伴侶，二人互勉互賞，成為孩子走向未來的燈塔。