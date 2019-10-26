李連杰大女Jane投身公益事業為女性發聲　獲邀參加頂級奢華晚會

李連杰與利智所生19歲的大女兒Jane，獲邀參加巴黎名媛慈善舞會，這個舞會被福布斯定位為世界10大奢華晚會之一，雖然受邀者都非富則貴，但財富不是參加的指標，要有矚目的社會成就才獲邀參加。雖然Jane 只得19歲，但她自小便受父親薰陶熱心公益，不是一般的星二代，這或許跟她小時候曾經在海嘯險死，劫後餘生不無關係。

巴黎名媛慈善舞會官方IG日前上載Jane的試裝相，非常仙氣。（IG圖片／lebal_paris）

巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）近日曝光兩張照片，相中人是李連杰大女Jane，她穿着Dior禮服，長髮披肩，長得亭亭玉立，非常有氣質。舞會每年只會邀請約20位少女和她們的男舞伴參加，受邀者本人必須具有獨特氣質，還因為她們優秀的言行舉止及對未來事業的規劃，邱淑貞大女沈月亦在今次邀請名單之上。

邱淑貞大女沈月也獲邀參加今次舞會，屆時將與Jane同場。（IG／yuetyuetxx）

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Jane 16歲時，於北京一個公益上演講，分享自己小時候一次與死神擦身而過的經歷。她4歲時與家人到馬爾代夫旅行，當年印尼峇里島發生40年來最強烈的8.9級大地震，引發全球百年來最大的海嘯，波及馬爾代夫。Jane當時隨父親和保姆還有妹妹到海邊玩，突然洪水以驚人的速度暴漲，她被席捲而來的水浪沖走，可幸父親李連杰從水中把她救起，將她舉到肩上，好不容易回到酒店，回頭看大海，一分鐘內，海灘上什麼都沒了。與洪水搏鬥過劫後餘生的李連杰，自始更清楚生命的意義，成立了「壹基金」，全力推動公益事業，女兒Jane也受他的影響，熱心慈善。

Jane （左）自小受父親薰陶，同樣熱心公益，右為妹妹Jada。（微博圖片／娛Ms）

Jane是哈佛大學高材生，雖然還有幾年才畢業，但她已經開始有自己的事業，加入一間美國慈善首飾公司，公司會將收益的50%捐給女性企業家及女性權益的公司，為女性發聲謀福利。Jane的聰明和善良為她帶來了一張用錢也買也不到頂級慈善舞會請柬，據傳特朗普女兒伊萬卡就曾經被拒絕過。

雖然Jane只得19歲，但她已經展開她的公益事業，為女性發聲謀福利。（IG圖片／shiffonco）