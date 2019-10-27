阿諾舒華辛力加食素後身體變化大　兩大原因證人類非肉食性動物？

現今都市人生活忙碌，好好享受食飯的時間都沒有，有時間約三五知己飯聚都會選擇大魚大肉，不過大家可有想過吃得太多肉有很多壞處。大家可有想過停止吃肉後身體會有什麼改變？最近在Netflix上架的紀錄片《The Game Changers》就講述了吃素的好處，而且有很多世界頂尖運動員和名人，例如阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）都是素食者，完全顛覆了吃肉才能吸收足夠蛋白質的概念。

《The Game Changers》已於Netflix上架。（Netflix圖片）

《The Game Changers》由奧斯卡紀錄片得獎導演Louie Psihoyos執導，主要講述吃素對運動員的好處。紀錄片訪問了多位頂尖運動員，包括2016年美國舉重世界冠軍Kendrick Farris、現役奧運金牌短跑運動員Morgan Mitchell、打破人類舉重世界紀錄及多項世界紀錄保持者Patrik Baboumian、健美運動員兼影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）等。近年開始轉為素食者的阿諾接受訪問時表示，以前每天都攝取大量肉類和10至15隻雞蛋，來達到足夠的蛋白質攝取量。不過為健康著想，阿諾開始了純素飲食，直言轉為素食者後，膽固醇下降至109，頭腦更加清晰，只要用適當烹飪方法和香料烹調就已經很美味，笑言：「我愛上了它吃素，比肉類更好吃！」

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忽略碳水化合物卡路里 糖原會長期損耗

事實上，有很多研究指出，吃大量肉類對身體會有較容易患上癌症，攝取較多肉類的肉食者，會因為個種原因導致早逝的風險會增加七成半，而患上多種癌症的風險也會增加百分之四百到五百。相反，吃素能夠增強免疫力和復原能力、獲得更多種類的營養、瘦身、皮膚質素更好等。在於運動員方面，很多人都認為吃大量肉類才能攝取足夠的蛋白質，而牛肉和雞肉就成為高運動量運動員或者健身人士的主食。其實運動所需要的真正能量主要源自碳水化合物，並以糖原（Glycogen）形式儲存在肌肉中，如果只攝取蛋白質卡路里，而忽略了碳水化合物卡路里，這樣的話糖原就會長期損耗，導致長期疲累及喪失耐力。

素食者依然能夠攝取足夠蛋白質

醫生James Loomis透露，運動營養學中其中一個最大的繆誤，就是我們必須進食某種肉類以攝取動物蛋白質才能變得更強壯，表現達到更高水平。其實我們日常生活中，進食的肉類所攝取到的蛋白質，都是來自牛所進食的草，即是所有蛋白質都是源自植物，而牛肉、豬肉、雞肉，原來只是擔當橋樑的角色。一項大型研究比較了肉食者與素食者得營養攝取，顯示素食者不但能夠攝取足夠的蛋白質，甚至比他們所需要的高出7成，而肉食者所攝取的蛋白質，有一半都是來自植物。結論就是攝取同樣的卡路里，素食者依然能夠攝取多於足夠的蛋白質去維持及增加肌肉，這樣的話，對運動員的健康和表現都有所提升，2016年美國舉重世界冠軍Kendrick Farris、網球冠軍Serena Williams、超級馬拉松世界紀錄保持者Scott Jurek、打破人類舉重世界紀錄及多項世界紀錄保持者Patrik Baboumian等，都食素食運動員。

考究進化史 人類生存依賴植物多於吃肉

有考古學家和大量研究人類進化的科學家表示，人類沒有任何特別的基因、結構或生理適應去進食肉類。相反我們有許多適應特性去進食植物，例如人類比肉食動物有較長的消化管道，這讓人類能夠消化植物和纖維，加上人類亦缺乏自我製造維他命C的能力，這已經足夠顯示人類的生存是要依賴植物，跟肉食動物比較，人類的牙齒呈方形，牙尖較低，這其實是用來擠壓和磨爛植物組織。另外，考古學家在位於土耳其的古羅馬戰士墓地挖掘出68具骸骨，研究指出他們的骨頭切面密度非常高，而他們的主食竟然是素食者。不少網民表示看完這套紀錄片後，表示得悉人類很大可能不是肉食性動物後表示非常驚訝，更考慮會嘗試轉為素食者。