《Raising Dion》突破超英劇壟斷　8歲童星Ja'Siah演出有驚喜

超級英雄題材的電影近年大受歡迎，劇情刺激之餘，亦能將不同的片種融入劇情，增加整個故事的新鮮感。至於劇集方面除了有Marvel系列《Daredevil》、《The Punisher》、《Luke Cage》等，還有《雨傘學院》（The Umbrella Academy）及以一班小朋友作主線拯救地球的《怪奇物語》（Stranger Things），全部都大獲好評。為了承接這個熱潮，Netflix於上星期就推出了由《黑豹》男星Micheal B. Jordan監製的超英劇《Raising Dion》，上架一星期在爛番茄奪得76%不錯的分數。

《Raising Dion》改編自Dennis Liu在2015年創作的同名小眾漫畫，劇情主要講述一個單親媽媽Nicole（Alisha Wainwright飾）在丈夫Mark（Michael B. Jordan飾）死後獨力撫養兒子Dion（Ja'Siah Young飾）。當單親媽媽已經夠辛苦，在Nicole臨近崩潰的邊緣，竟然發現Dion擁有超級英雄般的神奇力量，因為Dion年紀太小而未能控制到藏在身體的超能力，導致生活上各種情況都變得非常難搞。Nicole在Mark好友Pat（Jason Ritter飾）的協助下避免意圖不軌的組織捉走Dion，同時追查出他們的身世和Mark的離奇死亡之謎。

突破動漫界壟斷 《Dion》焦點落在細路仔內心世界

在Marvel和DC幾乎壟斷整個超級英雄片市場的時候，值得留意的是小眾漫畫作品的質素其實也不差。《Raising Dion》跟隨着《黑袍糾察隊》（The Boys）及《雨傘學院》（The Umbrella Academy）的腳步，以另類的角度去探索科幻超級英雄這個議題。劇情不會再古板地探索超能力者背後的悲傷和貪戀權力的鬥爭，反而聚焦在一個細路發現自己擁有超能力會怎樣做，並透過父母的視角呈現這件事。故事由這個外表懵盛盛的Dion（Ja'Siah Young飾）來擔正，可能大家會認為以一個細路帶領整套劇這個作法很大膽，但效果比預期中出奇地有新鮮感。Dion能夠用念力隔空取物，將液體停留在半空，更能控制天氣，基本上如果他懂得如何適當控制所擁有的超能力，一定比《變種特攻》的黑鳳凰更加厲害。

Michael B. Jordan除了飾演Dion的父親，亦是劇集的監製。（劇照）

原作者冀帶來更多講故事角度 描述黑人遭白人歧視

其實劇中除了講述如何運用超能力，或者避開神秘組織的追捕，《Raising Dion》亦是首部以黑人家庭為主線兼主打溫情的超級英雄劇集，亦著重於Nicole跟Dion的親情。原著漫畫作者Dennis Liu接受外國傳媒訪問時透露，當年開始創作這本漫畫的主要原因，是為了在電視劇和電影市場中看到更多元化的題材：「我們需要以更多不同角度來說故事。」

劇中除了描述黑人種族如何在白人社會中受欺壓和歧視，還深入描寫了被視為「怪人」的小眾被欺凌的情況。正如剛剛轉校的Dion認識不到朋友，及患上脆骨病而需要使用輪椅代步的同學Esperanza，被邊緣化的情形一樣。另外，第一季的大結局留下很大的伏筆，還有很多未解的疑團，例如Dion爸爸Mark是否真的死掉？還是被困在另一個空間？為甚麼只得Dion擁有這麼多種超能力？相信這些疑團大大提升了開拍第二季的機會。