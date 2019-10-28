記得看《萬輻瑪利亞》的宣傳片時經已斷言：這套劇必定是今年港劇最強黑馬，看了周日晚（27/10）第一集首播後，果然沒有令我失望。 撰文：游大東

香港出生'扎根巴黎的陳茗倫（Sony Chan），2015年底因為在法國電視台唱了一曲鞭撻梁振英的廣東歌而在香港一夜成名，今次在《萬輻瑪利亞》中做回自己，飾演亦男亦女的家務助理，「其實呢，一、三、五你可以叫我做阿Sir，二、四、六呢就Miss，星期日我就休息嘅！」明明是男兒生，卻愛穿女裝，對於易服這回事，他／她早年接受文化版資深記者鄭天儀訪問時毫不忌諱。「我無意變性甚至拒絕隆胸，塞一塊膠在身體何苦呢？我覺得女人的定義不是狹窄的，不是有胸就是女人。我懂事以來便自覺喜歡做和模仿女孩子，但我從沒想過要當母親生小孩，我喜歡某些女性特質但不等於我是一個女人。」（《萬輻瑪利亞》劇照）

Y.M.O.音樂襯托畫面 由戲名到選角擺明非一般

電視畫面連續幾幕定格：賴鑑泉（楊英偉飾）的照片、驗孕棒、掛在熨斗上的十字架頸鏈、兩頂用錫紙和銀色卡紙包裹的頭盔，其中一頂懸在耶穌雕像之上，喇叭傳來日本經典前衛組合Yellow Magic Orchestra（Y.M.O.）於40年前推出的單曲《Multiplies》（收錄於1980年推出的大碟《増殖》），由王韻詩、梁健邦聯合編導的港台電視連續劇《萬輻瑪利亞》（簡稱《萬輻》）正式開始。

上述這種處理，彷彿都在告訴觀眾：這可不是大家見慣見熟的港劇！再直接一點說，是無綫電視過去半世紀以來，成功建構出來的獨有「離地世界」 ── 各種社會上的「疑難雜症」，盡可能都不會在劇中出現，而《萬輻》是擺明車馬將這些一般人覺得是「問題」的「問題」收納在故事之中，試圖填補香港流行文化層面上的這塊空缺，所以由劇集命名、故事素材、背景音樂、畫面處理，甚至選角都要「落重藥」，包括邀請原為男兒身卻愛以女裝示人的Sony Chan（陳茗倫）飾演主角Maria已可見一斑，觀眾怎樣接收內容，倒是其次，畢竟過份遷就觀眾口味和情緒，是港劇創作領域上的風土病，要突破現有困局，就一定要有人入實驗室撳緊急掣，總而言之：試咗先！

故事圍繞居住在公屋裏的賴姓一家。某天，家母利貞（Mother Lilith）突然聘請身份神秘的家務助理Maria，亦男亦女，周一、三、五可以叫他做阿Sir，周二、四、六就得改口叫她做Miss，表面上是要打理家頭細務，實情是要找出這個家各種解不開的結，再施以援手，這樣情節設計，令我想起曾創出40%超高收視的經典日劇《女管家三田》（2011）。松嶋菜菜子飾的三田燈，有天來到剛剛經歷母親自殺身亡而陷於慌張忙亂之中的阿須田一家，乍看一臉冷酷，其實內心溫熱，屢次出手拯救阿須田4位子女。在《萬輻》裏，Maria的作用也是如此，身為「變態」代言人的他／她，主要協助賴家成員走出困局，第一位受益人就是「恆仔」賴以恆。

畫面講求美學是《萬輻瑪利亞》的另一特色，Maria（Sony Chan飾）手提紅色行李箱出場一幕，有如何王家衛的《春光乍洩》致敬。導演笑言：「咪就係拎晒啲錢拍埋呢啲嘢！」（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

Maria（Sony Chan飾）每次「行動」前總是不動聲色，細心觀察，旁人不易發覺，直至適當時候他／她才會公開任務細節，編劇以此讓觀眾代入，使他們成為賴家的一份子，一直追看下去。（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

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對於母親利貞突然聘請亦男亦女的Maria做家務助理，向來膽小如鼠的「恆仔」大發雷霆。「食屎啦你，請啲咁嘅人番嚟，你番嚟就知死！」（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

與家人關係疏離的利貞（梁翠珊飾），為了逃避兒子家暴，只好每晚收工後鬼鬼祟祟的回家，躲在廚房吃雞髀當晚餐，更甘願當「廳長」，拒絕和丈夫有親密接觸。（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

時間所限甫開始即入戲 各種港劇禁忌收納劇本中

《萬輻》每集只得26分鐘，篇幅所限，劇本無法花太多時間舖陳情節，故事甫開始立即「入戲」，講述「恆仔」賴以恆（Son Jonah，周漢寧飾）打算跳橋自殺，其後Maria路過目擊，以一句話直線抽擊，毫不留情：「呢個高度（跳落去），最多癱㗎喳，Dieu te bénisse（上帝保佑你）！」結果「恆仔」最終沒有死，卻一下子變成Maria眼中的「少爺仔」。

故事發展下去，透過Maria的望、聞、問、切，刻意放在觀眾眼前的「故事屏風」漸漸移開，原來父親賴鑑泉（Father Saul，楊英偉飾）是極為虔誠教徒，在他的認知裏，同性戀是有罪，需要受上帝審判，是故他不接受「恆仔」是同性戀者這個事實，更試圖用各種方法將他「拗直」，而「恆仔」一直深愛好友阿薰（戴玉麒飾），不過面對父親的打壓，他的性格愈見暴躁，對於經常欺凌自己，甚至虐打自己的三位女同學，他一直啞忍，繼而遷怒於母親利貞（梁翠珊飾），拳打腳踢，甚至用仙人掌擲向她。

賴家的問題愈揭愈多，後來才知道，他們居住的公屋單位輻射嚴重，曾經有人死亡，這位就是長子賴以諾（Eldest son Enoch，莫卓灝飾），而二女賴以容（Daughter Elisabeth，陳海寧飾）則離家出走3年，一直做PTGF維生，後來回到家中為了贖罪，竟然打算加入援交行列，出售自己的初夜，以換取10萬現金。

「恆仔」（周漢寧飾）在橋底遭女同學虐打，甚至強行除去他的校服。「恆仔」只剩下內褲，躲在橋底，無處可去，Maria（Sony Chan飾）於是靜悄悄地拿着一袋衣服去拯救他，令他漸漸卸下自我防備心態。（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

父親賴鑑泉一直不敢承認兒子「恆仔」是同性戀者的事實，千方百計要「拗直」「恆仔」，包括花錢網購VR眼鏡，讓他走進異性戀的情慾世界當中。（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

賴以恆（周漢寧飾）一直暗戀好朋友「阿薰」（戴玉麒飾），就算明知對方喜歡女生，仍然甘之如飴，甚至去到一個黐線程度 ── 「恆仔」情願用仙人掌襲擊母親，都要她給錢讓自己可以買新波鞋送給「阿薰」。（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

Maria第一個要拯救的是「恆仔」賴以恆（周漢寧飾），他一直以來都遭受三位女同學集體欺凌，先誣告他非禮，再於校外虐打，結果Maria將所有證據用手機錄影，再於「恆仔」的老師和同學面前公開，直接令「恆仔」和父親賴鑑泉（楊英偉飾）面對現實。（《萬輻瑪利亞》電視截圖）

能否建立「港劇第三勢力」 港台電視還看今役

2019年的港劇稱得上是幸保不失的一年 —— 各台都有年度佳作。ViuTV率先以黃智揚執導的《教束》，交出開台三年以來迴響最強、劇本最佳的自製劇，直接呼應社會的對白和故事橋段，令人拍案叫絕，更令一班演藝界新鮮人得到幕前發揮機會。之後這個勢頭落在無綫身上，由羅佩清擔任編審的《金宵大廈》，同樣以紮實劇本，在持續不斷的「反修例運動」而掀起的強烈「反大台」情緒下，依舊贏得口碑，更令一眾不獲力捧的二三四五綫藝人在不同故事單元裏，向觀眾展現自身實力。

至於2018年憑《火速救兵IV》成功引起觀眾注視的港台電視31，來到今年最後兩個月，終於等到他們派出自製連續劇迎戰 ── 港台電視31首個外判製作連續劇、由電鑽重創影像製作的《萬輻》，是為2019年最後一套極有期望的本地劇集，看過第一集後，觀乎整條戲軌，確實結合當今香港社會除了政治以外絕大部份的敏感議題，而這些議題放在ViuTV的劇集裏尚且可以一試，但也不敢去得那麼盡，去到無綫就更是禁忌了，編劇夠膽寫，監製也未必夠膽用，監製開綠燈，S&P部門（電視條例及守則科）也未必有勇氣准許照播出街，所以晚上8時半打開港台電視31看到《萬輻》，會聽到男角色（恆仔）在劇中大聲說：「我都唔鍾意女仔嘅！」怎也有點震撼吧。

當然，此劇尚有5集未播出，是否能夠超越《教束》和《金宵大廈》成為年度港劇，仍有待驗證，況且《萬輻》也有沙石：情節接駁有些突兀、配樂過份密集、聲音略嫌太大，希望劇組可以趁剩下來的時間盡量改善，但對於觀眾來說，我夠膽說，在紛紛亂亂的現世中，這是一套很容易走漏眼，卻絕對不能錯過的新派港劇，港台電視能否建立「港劇創作第三勢力」，還看這一次。

在屋邨平台遇上鄰居曬衫，對方提醒要小心輻射，Maria輕描淡寫地回應：「我死過翻生！」這句對白成為第一集最重要伏線 ── 到底過去遇到甚麼事情，才會成為今天服侍賴家的Maria？（《萬輻瑪利亞》電視截圖）