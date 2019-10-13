台灣電視界盛事《第54屆金鐘獎》所有賽果已於上周六（5/10）塵埃落定，新一年度的台劇隨即開鑼。2017年曾勇奪《金鐘獎》迷你劇集獎、由公視製作的HBO Asia原創劇集《通靈少女》率先打響頭炮，於在上周日（6/10）播出第二季頭兩集，現年29歲的「瑤瑤」郭書瑤再次回到校園時，飾演自小便有通靈能力的「濟德宮」仙姑兼17歲高中生謝雅真。「瑤瑤」日前與新一季的男主角、剛憑電影《下半場》獲得《第56屆金馬獎》「最佳新演員」提名的范少勳，一同前往馬來西亞首都吉隆坡出席記者會，為新劇造勢，隨後更接受香港、新加坡以及馬來西亞的傳媒訪問。身為主角，郭書瑤為演好角色，既要跟擔任顧問的索非亞（劉柏君）接受「通靈特訓」，掌握處理法事的動作，更有挑戰體能極限的外景拍攝，當中最教她難忘的是要演一場濕身戲，連續兩天，每天都得在水中央長時間停留，幾乎瀕臨死亡邊緣，「這是我第一次在生理上沒有辦法控制自己！」 撰文：游大東吉隆坡直擊 短片剪接：吳宇峰

HBO Asia原創劇集《通靈少女》第二季終於在10月6日首播，女主角郭書瑤和新拍檔范少勳日前親身出席於吉隆坡舉行的宣傳活動，為新劇造勢，並接受來自香港、馬來西亞和新加坡的記者訪問。（游大東攝）

落水戲無法靠CG 拍外景遇寒流有苦自己知

重提《通靈少女2》這幕濕身戲，郭書瑤依然面帶難色。劇情設定在夏天發生，所以郭書瑤每次站在攝影機面前，都必需要穿短袖衫。其中一幕講述謝雅真，因為有任務在身，結果與兩位復興高中的新同學 ── 詹曉彤（溫貞菱飾）和張宇軒（范少勳飾）齊齊置身湖泊中。拍攝這場戲時，剛好遇上寒流，雖然仍有攝氏十幾度，但浸在水裏，再來冷風輕輕一吹，體感溫度直線滑落至個位數，皮肉冷，心更寒，結果一拍便是兩天，每天都得濕身至少5小時，名副其實有苦自己知，「其實我對於那天的記憶就是很冷，我覺得我真的快死掉了，至於拍了多久，其他種種我已經不太記得，就連當下我在演甚麼我都不太記得。」

雖說劇組一早為演員做足禦寒措施 ── 準備很有名的台灣原住民小米酒（喝後能暖身）、防水防風的鋁箔保暖氈，甚至用木炭起火，惟作用有限，因為不能以無水裝作有水，也不能穿得厚厚再用CG執走，「我們必須得要在水裏面拍，然後沒有辦法穿保護措施，因為要穿的戲服（校服）都是短袖，所以冷得一直發抖一直發抖，這是我第一次在生理上沒有辦法控制自己。」最嚴重的一刻，「瑤瑤」曾一度凍到雙腿沒力，有感「天國已近」。

第一季由謝雅真（郭書瑤飾）的男朋友何允樂（蔡凡熙飾）已因車禍喪生；來到第二季，出現了張宇軒（范少勳飾）這個新角色，不少劇迷都預測，編劇會安排他與謝雅真開展另一段新戀情，郭書瑤斷言否認：「范少勳是『靈魂伴侶』，不是男朋友！」（《通靈少女2》劇照）

郭書瑤跟范少勳首次合作，但已甚有默契，「（默契）好到我覺得好像我不是剛認識他，而是前世就相識了，我們的情緒連結很快，像如果我很難過，我可能看別人，可能人家不會覺得我很難過，但我看他是會跟着情緒起伏，他是會跟我一起哭的。」（《通靈少女2》劇照）

跟范少勳戲裏戲外不過電 「瑤瑤」確認：他是靈魂伴侶！

所以她尤其感謝溫貞菱。她倆近日被台灣媒體指演出《通靈少女2》時鬧不和，對此，「瑤瑤」以一貫的輕鬆態度面對這種八卦炒作，認為因為根本不是事實，所以無需多作解釋，反而強調溫貞菱是自己的救命恩人。「其實我不是一個很會游泳的人，她（溫）的水性比我好，所以水裏面的戲，她Cover（保護）得我很多，可能在一喊卡（導演嗌Cut）的時候，就會過來護着我。」「瑤瑤」直言，要不是有溫貞菱一同在湖上「拍住上」，她可能就因為失溫而要叫救護車送院了。

至於另一位新拍檔、飾演張宇軒的范少勳，乍看是取代第一季因車禍喪生的何允樂（蔡凡熙飾），莫非他與小真將會在編劇的安排下墮入愛河？聽到記者用「感情線」的三個字，郭書瑤想了一想，重複了一遍後，直截否認劇中二人會有過電的機會。「他是『靈魂伴侶』，他不是男朋友！」「靈魂伴侶」有兩重意思，第一重是指在戲中，第二重是指現實中，「瑤瑤」跟范少勳出乎意料的充滿默契。「這是我跟范少勳第一次合作，我覺得跟他的默契蠻好，好到我覺得好像不是剛認識他，而是前世就已經相識過！」到底是怎樣有默契？「瑤瑤」舉例解釋。「我們的情緒連結很快，比如說，我很難過的時候，我看別人，可能人家不會覺得我很難過，但我看他的時候，他會跟着我有情緒起伏，他是會跟我一起哭的那種人。」

《通靈少女2》開拍後，曾屢次傳出郭書瑤跟溫貞菱不和的新聞，郭書瑤以自嘲表達無奈：「反正我從第一季就耍（大牌）到第二季，習慣了！」她說認為傳聞不是事實，無需多解釋，反而要在記者面前答謝溫貞菱，指對方在拍攝那場落水戲期間成為了自己的救命恩人。「她的水性比我好，可能一卡（導演嗌Cut）的時候，就會過來護着我！」（《通靈少女2》劇照）

郭書瑤在《通靈少女2》繼續扮演謝雅真。小真是個天生具有通靈能力的高中生，在與親生父親結拜為兄弟的金勝在（陳慕義飾，左二）所經營的宮廟裏擔任仙姑，替信眾指點迷津，有時更要出動，去其他地方完成不同任務。「謝雅真今季的任務，第一季更困難！」郭書瑤說，如果只可以用幾個字去形容今季劇情，就是：「超乎想像！」站在兩旁邊，是由吳宏修（右一）與李英宏（左一）飾演的金老師宮廟徒弟阿修和阿宏。（《通靈少女2》劇照）

第二季任務更難 謝雅真化身「通靈界葉問」

有人離開，有人進來，新一季的《通靈少女》主角陣營由「1+1」（小真、阿樂）變成「1+2」（小真、宇軒、小彤），「瑤瑤」直言這是令她最喜歡第二季的原因。「因為有新演員加入就有新火花，有更多人去接觸，然後第二季的外景任務部份我也覺得蠻有趣的。」她說，謝雅真在第二季的任務較上季困難得多，所以才需要頻頻外出。「（今季）有時候不只是處理一個人（的問題），有時候是要處理一群人。」有記者打趣說，這豈不是「通靈界的葉問」 ── 以一打十？「瑤瑤」聽罷急忙點頭表示認同，「是差不多的概念，你這個形容非常貼切！可以這麼說（葉問），咦，這樣會劇透太多嗎？因為其實第一季的內容大部份都是小真在宮廟裏，大家來找她，就像第一季Alice（李千娜飾）來找她，或者是議員來找她，大部份處理事情的時間都在廟中發生，但第二季有很多東西都是拉到外面的，都要出外景，所以會有上山下海的場景出現。」

身處的環境有變，人也成長了不少，第一季《通靈少女》，謝雅真總是拒人於千里之外，「瑤瑤」承認的確如此。「第一季因為大家覺得她是帶天命，所以她就做這個事情，其實她覺得（大家）很煩，她會認為：這是你們的事，關我甚麼事？你們自己解決呀，為何要來找我？直至第一季尾聲，她才稍為能夠體諒別人。」來到第二季，小真明顯變得主動，學會無私地，而且真心的去幫助別人，阿樂之死當然有影響，但並非只有這個原因令她成長，而是長時間累積所帶來的正面影響，「我覺得小真這個角色很有趣的地方就是，她一直從別人的故事裏面有所獲得，她雖然看似是在幫助別人解決事情，但其實別人也在幫她解決她的問題。」

《通靈少女2》有范少勳和溫貞菱加入，飾演復興高中話劇社新社員，郭書瑤認為這是她覺得今季最吸引的地方。「我很喜歡，因為這樣（新演員）會有新的火花，（意味）會接觸更多人，然後第二季外景拍攝的部份我也覺得蠻有趣的。」（《通靈少女2》劇照）

回到現實，郭書瑤覺得謝雅真在第二季比第一季成長了不少。「第一季時，她會覺得：『為甚麼要幫你們處理這些事情？你要做我就做呀，但是我心不甘情不願的！』去到第二季，她是真心想要去幫其他人解決事情，變得主動了。」（《通靈少女2》劇照）

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不怕「續集必爛」宿命論：兩季精彩的部份不同！

提到很多劇集添食，都要面對「續集必爛」的宿命，「瑤瑤」對於新一季《通靈少女》倒是充滿信心，能夠吸納不同喜好的觀眾追看。「因為精彩的部份不同，我覺得很難去比較，那是因為第一季跟第二季已經不是在同一個基礎條件下發展，光是演員加入團隊，就連攝影、編劇（第一季的編劇和導演陳和榆，於第二季已榮升監製）、導演（新一季導演為劉彥甫）統統都不一樣了，所以我很難跟大家說，我覺得第一季比較好，還是第二季比較好，兩季都有她精彩的地方，因為第一季都在廟裏，第二季有出外景的任務，所以應該會有兩個不同的群眾吧？！」

所以「瑤瑤」認為如果《通靈少女》今次比上季反應一樣的好，於故事和角色發揮上絕對可以開拍第三季，因為還有很多內容可以寫下去。「其實通靈的故事非常多，我覺得第一季和第二季講的其實只是一小部份。」她說，這就是《通靈少女》好玩的地方，「你覺得故事很超現實，有一點沒有那麼真實，但確實它是有可能發生在你生活當中，所以我覺得（故事）裏面有無限的可能跟事情發生。」這樣說來，假如一直拍下去，「通靈少女」也會變老，成為「通靈中女」甚至是「通靈阿媽」，「瑤瑤」笑言：「個人意願來講當然是OK沒有問題，可以一季一季的拍，我會努力！」但她說，始終要看觀眾和平台有沒有這個意願，讓她可以由少女，一直演到真係阿姑（仙姑）的年紀。