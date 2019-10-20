【通靈少女2】拍劇錯過最後一面　范少勳想開陰陽眼跟舅父道別

2017年曾奪得台灣《金鐘獎》迷你劇集獎、由公視製作的HBO Asia原創劇集《通靈少女》，第二季已於10月6日首播，再度飾演主角謝雅真的「瑤瑤」郭書瑤，早前現身馬來西亞首都吉隆坡劇集記者會時直言，今季跟上季的分別在於：故事一樣，班底大變！無論監製（陳和榆）、導演（劉彥甫）、編劇團隊（蔡顗禾、林孟寰、楊貽茜、廖振凱）甚至攝影也有不同，而演員陣容方面亦有新成員加入，包括早前憑電影《下半場》入圍今屆金馬獎最佳新演員的范少勳（Fandy），他指自己其實曾參加第一季試鏡，可惜最終落選，兩年後再接再厲，結果獲監製和導演賞識，在第二季演出與謝雅真關係親密的復興高中轉校生張宇軒，在排位上經已是男主角了。「（被選上的感覺）很爽！，因為第一季我看過，非常喜歡，所以第二季有機會參與，我跟自己講，嗯，一定要把握這次機會。」為了符合劇情，Fandy節食減肥，三個星期瘦了八公斤；為了投入角色，一改外向性格，不運動，改寫日記，讓自己變得孤僻；為了演繹精準，他反複跟導演和「瑤瑤」討論劇本，沒料到期間家中突傳噩耗，舅父離世，對他打擊蠻大，「這件事帶給我一段最可貴的表演課。」 撰文：游大東吉隆坡直擊 短片剪接：吳宇峰

HBO Asia原創劇集《通靈少女》第二季終於在10月6日首播，女主角郭書瑤和新拍檔范少勳日前親身出席於吉隆坡舉行的宣傳活動，為新劇造勢，並接受來自香港、馬來西亞和新加坡的記者訪問。（游大東攝）

跟「瑤瑤」情如姐弟不過電 范少勳：跟同頻率是不同Level

范少勳（Fandy）日前與「瑤瑤」郭書瑤由台灣飛往馬來西亞首都吉隆坡，出席《通靈少女2》的記者會，為新劇造勢，隨後更各自接受香港、新加坡以及馬來西亞的傳媒訪問，海外記者最關心的，似乎是范少勳如何回應郭書瑤指自己是她的「『靈魂伴侶』，不是男朋友」這件事；Fandy櫈都未坐暖，聽到在場來自新加坡的記者這樣問，便直率的回應：「靈魂伴侶？是呀，真的太有默契了！」其實是較早時間，「瑤瑤」在同一個地方向在場記者指，她跟Fandy雖是初次合作，但彼此的默契好到一個地步，「我覺得好像前世已經相識過！」

瑤瑤再舉例解釋。「我們的情緒連結很快，比如說，我很難過的時候，我看別人，可能人家不會覺得我很難過，但我看他的時候，他會跟着我有情緒起伏，他是會跟我一起哭的那種人。」對此Fandy直認不諱，無論是表演時抑或在生活上，彼此都實在太過「啱Key」。「有時候聊聊天，都好像在講同一件事情，在戲中亦然，我們不用特別講甚麼，就已經懂得對方在想甚麼。」所以對於「瑤瑤」這位新拍檔，他尤其珍惜，「在演員上遇到同頻的人，是個很可貴的經驗。」意思是，大家不用FF太多，他倆是不會戲假情真。「來電跟同頻率是不同Level的東西，因為當你已經可以遇到這麼可貴的朋友，你就不會想（拍拖）這件事，所以（跟她）是完全不會過電。」而「瑤瑤」拍劇期間亦以行動證明，她與Fandy情如姐弟，這一點跟Fandy節食減肥有關。

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除了減磅，范少勳為令自己演張宇軒一角時更神似，曾一度改變生活習慣。「我本身很外向，愛做運動，但在拍戲的那段時間，我試着過跟他一樣的生活，不運動，每天寫日記，讓自己冷靜一點。」（《通靈少女2》劇照）

為演中學生瘦身減肌 水煮食物青菜吃到厭

「義氣呀！」事緣Fandy加入《通靈少女2》劇組前一個月，才完成了電影《下半場》的拍攝工作，在戲中他飾演籃球員姜秀宇，身型健碩，「是一名真正的籃球員，所以那時候在訓練期間練得非常非常的壯，但（《通靈少女2》）回到一般的高中生，身材就有點差太多，導演說：『你這個身材不像高中生！』」所以Fandy需要減磅，時間只有3個星期，「劇組有安排營養師，我就配合對方開的食物，3個星期瘦了8公斤，主要是讓肌肉丟掉，其實在宇軒身上比較瘦弱一點，因為他先天有氣喘，他沒有這麼能夠運動，也不用這麼多肌肉。」Fandy認為體型上的轉變，令自己身心更貼近張宇軒的世界。

當然減磅的過程極之痛苦，因為Fandy說自己天生就是個「吃貨」，「拍上一部戲就大吃，讓自己長很多肌肉，（拍《通靈2》之前）吃的就變成全部都是水煮，都是營養師調配她，一包一包冷凍的，他就會開（準備）一個禮拜（的份量），星期一到星期五的早餐、午餐、晚餐可以吃甚麼，都已經分配好了。」問他吃甚麼，他像小孩子扁嘴的說，都是西蘭花與水煮雞胸肉，還有營養棒，「每天都吃這些東西，我覺得那個時候我吃到完全真的不想再看到它了，因為真的好無聊。」這段減磅經歷教他印象深刻，也慶幸自己最終能夠挺過來，身為演員，覺得成就感蠻大的，所以他感謝「瑤瑤」，「我到後面吃東西比較習慣了，因為有她陪我一起吃，哈，找到一個伴，我們的便當都沒有飯，她實在有義氣！」這兩個字，是釐訂真摯友情的標準，剛巧這一點也是Fandy在劇中角色需要掌握情緒的信心來源。

在劇中，「瑤瑤」飾演的謝雅真成為張宇軒轉校後第一位朋友，現實中，她亦不斷鼓勵范少勳，甚至說可以成為他的後盾。所以他尤其珍惜這位新相識的拍檔，「在演員上遇到同頻的人，是個很可貴的經驗。」（《通靈少女2》劇照）

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讚郭書瑤有義氣 成功衝破心理障礙

Fandy回想拍《通靈少女2》最深刻的事有二，減磅是其一，另一個就是跟「瑤瑤」和導演合作。「因為每天開拍前，我們都會聚在一起討論劇本，要怎樣呈現，拍完後，收工前又會聚狂一起，討論一下明天的東西，覺得可以怎樣做得好，這個（方式）拍戲對我來說都是很難得的經驗。」他記得有一場對張宇軒而言相當重要的一場戲，大概不在狀態，覺得醫院很冷，NG了很多次，「我讓劇組等了一段時間，『瑤瑤』跟導演都告訴我說，你不用緊張，你不用怕，『瑤瑤』更說：『不用擔心，我是你最好的後盾，這個對我來說在表演上就是極大的安全感跟信任，讓我印象深刻。」

而張宇軒隨住劇情發展日漸成長，獲得別人認同，某程度上也是一種跟現實的呼應，「我們在求學階段，很常都會有那麼一個時間就是找不到朋友，我覺得好像沒有人懂我，好像沒有一個朋友可以跟你聊天，在張宇軒身上的（故事）前半段就是這樣，後半段當謝雅真（郭書瑤飾）出現後，他就找到一個理解你，能夠跟你溝通、分享、認同你的朋友，你會得到一種歸屬感，可以覺得如果這世界上都沒有人懂我，至少謝雅真懂我，這是在角色身上非常大的成長。」所以這就說明了，為何那天在醫院拍戲頻頻NG，「瑤瑤」跟導演的鼓勵說話，能夠令Fandy衝破心理障礙，「其實當時我是找不到那個屬於（角色）認同吧（感覺），這個也是我在呈現這個角色時蠻有挑戰性的東西，在那個階段，從張宇軒沒有朋友到獲得了一個朋友，那種成長在角色上是一種突破，導演很想要，所以自己當時摸了（拿捏）很久，到最後不是我做到，而是他們幫我做到。」

范少勳在電影《下半場》飾演光誠中學籃球員－姜秀宇，「那時做將身體訓練得非常非常的壯！」而這套電影，令他成功入圍今屆金馬獎「最佳新演員」。（電影《下半場》劇照）

劇中范少勳飾演張宇軒一角隨住劇情發展日漸成長，獲得別人認同，某程度上跟現實中他與「瑤瑤」建立默契相呼應，「我們在求學階段，很常都會有那麼一個時間就是找不到朋友，我覺得好像沒有人懂我，好像沒有一個朋友可以跟你聊天，在張宇軒身上的（故事）前半段就是這樣，後半段當謝雅真（郭書瑤飾）出現後，他就找到一個理解你，能夠跟你溝通、分享、認同你的朋友，你會得到一種歸屬感，可以覺得如果這世界上都沒有人懂我，至少謝雅真懂我，這是在角色身上非常大的成長。」（《通靈少女2》劇照）

自認膽小 如獲「開眼」想再見離世舅父一面

很多觀眾以為《通靈少女》是套恐怖劇，Fandy不認同，他更指自己天生就是個膽小鬼，細膽到，跟朋友入戲院睇鬼片，返到屋企也不敢沖涼洗頭的那一種。「我很愛想像，天馬行空，看過一些驚慄電影之後，可能自己不敢在廁所洗頭，當眼睛閉起來，就會覺得，等一下會不會有甚麼東西跑出來。所以我接拍《通靈少女2》時沒有掙扎，因為在我自己的感覺上，它不是那麼在講鬼，而是用校園、高中生的生活，帶到這樣的事情（主題）而已，會講人與人之間的相處，當踫到一些問題，我們可能怎麼去解決，有點像是任務，去破關去截怪物的概念。」

但《通靈少女》畢竟有很多謝雅真通靈的戲份，所以劇組邀請退休靈媒索非亞（劉柏君）擔任文化顧問，指導劇中所有儀式、法器與擺設，她也是劇本故事原型，片場身兼郭書瑤的「教練」，訓練她演繹仙姑時該有的架勢，另外她亦有「壓場」的責任，有她出現的地方，由開工到收工都會萬事大吉，超細膽的Fandy非常認同：「只要有索非亞在，我就不怕！」於是現場有記者跟他開玩笑說，如果索非亞能夠幫他「開眼」（陰陽眼），他會怎樣回應？他想了想，便說：「開一下好了！」原來背後有段傷心事。「舅舅在我拍劇的過程中過世，因為我當時在工作，沒辦法跟他說再見，所以我很希望，如果有這麼一次可以用的話，就會很想問他過得好嗎？」Fandy承認，舅父過身一事，令他蠻後悔，令他明白何謂「最心痛是，愛得太遲」。「想去關心這個人就去做，那就不會後悔，我覺得家人離開這事，令我獲得一段最可貴的表演課，是花掉多少錢都買不到，因為它真實的發生在我身上。」

范少勳直認自己膽子很小，相當怕鬼，當記者問他如果《通靈少女2》顧問兼退休靈媒索非亞幫他「開眼」（陰陽眼），他會有甚麼反應？范少勳立即扁嘴表示不情願，可愛得像個小孩。（訪問短片截圖）