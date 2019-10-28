【娛樂大家】余德丞變無綫狼人殺偶像　刺客殺人都要有技巧？

每逢有「狼人殺」的節目，都必定會成為觀眾和網民熱烈討論的話題，因為「狼人殺」這款遊戲實在太難玩，即使在固定的規則下，每一局仍然截然不同，行為、言語可真可假，是演技、口才、心理質素的極大考驗。

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自從《娛樂大家》的主持余德丞加入「狼人宮廷版」環節成為玩家之一後，節目的觀感和追看度的確有顯著提升。余德丞先創下「4刺客生存完美獲勝」的壯舉後，在最新一集又上演了一場「第一日將軍即跳查殺刺客」，除了獲得網民高度讚賞之外，亦成為了無綫的狼人殺偶像，感覺只要有他在，就會令觀眾有所期待。

阿姐，幾時到你落場玩呀？（電視截圖）

余德丞玩得有幾叻？

在「4刺客生存完美獲勝」的一局中，其實余德丞所擔任的是一個把身份隱藏的刺客，加上好人陣營玩家互相廝殺，壞人一方要取得勝利並不出奇。不過余德丞在最新一集中擔任將軍，並且在第一日發言即找出刺客這個行為，實在是無可挑剔。不過，亦有網民會質疑，若然將軍所查的並非刺客，這樣好人陣營豈非白白犧牲了一位有功能的好人？的確，將軍去查證會有風險的存在，但其實即使余德丞所查的是一名好人，對好人陣營亦非壞事，因為場上面就多了一個鐵定的好人。加上余德丞身處一個後置位、其他有功能的人亦無自認身份，作為將軍去作一個低風險的嘗試並不為過，所以余德丞能夠善用功能，令好人陣營的獲勝機會大增。

恭喜余德丞升呢做狼人殺男神。（電視截圖）

陸浩明在低誠信下顯出身價

在最新一集中，陸浩明擔任「皇帝」的角色。由於陸浩是常駐玩家，亦在遊戲中說過無數謊言，無論他說任何說話，其它玩家都會對自己存疑，所以他今次到最後才自認「皇帝」身份，是正確的決定。其實作為皇帝，當找到刺客時理應自認身份再帶風向令場上玩家以投票方式處決刺客，但今場最尷尬的是，在陸浩查到刺客的一局後，郭子豪被票死時自認皇帝（雖然力道不足），此舉會降低陸浩再自認皇帝身份的可信性，加上當時好人陣營是順風局勢，陸浩在被所有玩家認定為好人的情況下，再扮作普通大臣去利用自己的資訊去帶風向，此舉非常明智，唯一可以改善的是，陸浩在臨死前的白天中應該自揭身份去令局勢更加明朗，畢竟他已經查到兩個刺客，而較正規的玩法上，被刺客殺死是沒有遺言的。

陸浩講遺言自認皇帝都唔係個個信呀，陰功！（電視截圖）

刺客殺人方向模糊

其實今次好人陣營能夠獲勝，刺客的殺人次序亦大有關係。第一晚，丁子朗沒獲太醫投藥救命，再扮有功能地死去（他說自己不發動技能，是假扮是劊子手的大臣），然後余德丞查殺刺客後直接入夜，刺客在沒太多資料去分辨誰是「功能組別」和「無能大臣」的情況下，理應向已揭露身份的「將軍」埋手去殺，因為一個「鐵定好人」的生存者會令好人陣營的局勢佔優，起碼其它玩家絕對不會懷疑他。再者，身為刺客王的林穎彤（Bella）在被票死時，竟發動技能去殺死一個發言由頭到尾都是明顯「無能大臣」的關楚耀，但晚上狼人又向「功能組別」埋手，這樣便會嚴重遲延刺客獲勝的輪次。

好人陣營到最後仲有各2，刺客好難獲勝。（電視截圖）

余德丞的確令「狼人宮廷版」生色不少：