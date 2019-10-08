【娛樂大家】黃智雯帶領刺客冇人死完美獲勝　3大罪人難辭其咎

「狼人殺」這款Party桌遊大受歡迎，繼內地和台灣電視台之後，由阿姐汪明荃主持的《娛樂大家》亦將這款遊戲搬上電視框框，更將「狼人殺」內的名稱改頭換面成為「狼人宮廷版」。雖然這個環節已經玩到第8集，但劣評仍然不斷，除了遊戲設定影響觀賞質素之外，玩家的水準亦是網友狠批的原因之一。最近一集，「狼人宮廷版」的12人局上，4狼（3狼人、1狼王）竟然在冇人死之下完美勝出，更將好人營8個玩家殺死7個。擔任狼人的包括有黃智雯（狼王）、余德丞、吳業坤、陸浩明，到底狼人們是否玩得出色，觀眾自有定斷，但好人陣營的三大罪人導致好人陣營互相廝殺，絕對是好人的最大敗北。

不論邏輯推理有幾強，玩法錯晒先係最大關鍵，與其說是最強刺客，不如說是最弱好人。（YouTube截圖）

罪人1號－劊子手－丁子朗

遊戲的第一晚，刺客陣營很聰明地選擇先除去玩得較好的玩家－戴祖儀，而她在太醫沒有用藥的情況下正式宣布陣亡。經過白天討論之後，丁子朗在不敵圍攻之下被眾人投票殺死，死後竟然觸發個人技能，去將針對自己的林穎彤殺死，但林穎彤卻是一支藥都仍然未用的太醫，造成好人陣營在一日之內失去兩名「功能組別」外加一名沒功能的大臣，變相是刺客的助攻。

#劊子手－在被投票殺死／狼殺／將軍查殺死後可以發動技能殺死其中一名仍然生存的玩家，或者可以選擇不發動技能。

#太醫－有一支救人藥水，可以救回晚上被刺客殺死的人；有一支殺人藥水，晚上可以殺死其中一名玩家，兩支藥水不能同一晚使用。

其實第一日被票死再發動技能殺人這個舉動，對好人陣營實在不太有利；相反，會令仍然生存的玩家會誤會你是刺客王。（YouTube截圖）

罪人2號－太醫－林穎彤

先不論她是否信錯人，這是邏輯推理的個人能力，遊戲中取決於自己的決定。而第一個晚上，她選擇不救戴祖儀此舉只是希望將救藥可以投放在救皇帝身上，令皇帝可以在免死的情況下救他一命，機會率為7分之1；用另一個邏輯去想，戴祖儀之死可能就是是刺客自殺騙取救藥。但作為一位手執兩藥但沒用過的太醫，在第一輪發言時的確不宜在未有表明身份的情況下太過進取，這樣會令好人誤會你是狼人，亦會令狼人覺得你是功能組別，更加不應將私人恩怨投放在遊之上（為節目效果除外）。

#皇帝－每晚可以查看一名玩家的身份，得知是「好人」／「壞人」。

一個從未用藥的太醫，跟普通大臣有什麼分別？太浪費了！（YouTube截圖）

罪人3號－皇帝－林欣彤

作為皇帝，林欣彤很盡責地在第一個晚上就已經查看了壞人陣營吳業坤的身份，之後在第一個白天，她在未夠足夠口才去令到大家相信自己的言論之下，第二日向玩家們表達身份引導玩家們將吳業坤票死是應該的，但當大家都懷疑郭子豪是壞人的時候，皇帝就更加要表示自己皇帝的身份，尤其在「狼人宮廷版」有自由討論的遊戲設定情況底下，要將自己知道郭子豪是好人身份的資訊公諸於世，但她亦未有做到，結果在好人不團結，刺客夾計一齊投票的情況下，郭子豪亦白白犧牲，好人已全無翻身機會。

其實皇帝你知道郭子豪係好人，咁邊個投票畀郭子豪嘅，刺客行為非常明顯。（YouTube截圖）

其實皇帝你知道郭子豪係好人，咁邊個投票畀郭子豪嘅，刺客行為非常明顯。（YouTube截圖）

罪人2號林穎彤，玩狼人唔好再咁感情用事喇：