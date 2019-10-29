張智霖孖雙視帝拍新劇《非凡三俠》　《殭屍》系列陳十三做編審

由張智霖（Chilam）、黃宗澤（Bosco）、周秀娜（Chrissie）、陳豪（Moses）、王浩信（Vincent）、高海寧等主演的邵氏賀歲劇集《非凡三俠》正在大馬拍攝，該劇由陳十三編劇，總共6集，講述三個素未謀面的平凡人，在一次危急情況下，聯手化解危機，因此捲入一系列神秘案件，被警察和黑幫追殺的故事。

今次Chilam在劇中飾演一名被生活壓迫的小說家，Bosco扮演的是一個外強中乾的特技人，周秀娜則化身導遊，擁有雙重身份的她，負責「保護」兩位男主角。而陳豪飾演的是一名退出江湖的酒吧老闆，背景複雜，在劇中有不少打鬥戲份；而王浩信扮演一位善良的盜賊，他卻直呼是從業以來最難演的角色，當中亦有很多動作戲份，令他大感期待。

《非凡三俠》於大馬取景。（微博@優酷）

除此之外，吳業坤與王敏德（Michael）也有參演。Michael之前為邵氏拍攝了兩套《飛虎》系列的電視劇，今次在劇中將會出演黑道大佬的翻拍角色，對白有不少粗口。

Michael「告別」飛虎隊，今次將飾演黑道大佬。（Instagram@michaelwong）

《非凡三俠》雲集了多位視帝以及人氣演員，可謂強強聯手，陣容相當豪華，而憑藉處境劇《愛·回家之開心速遞》中「秦博思」一角圈粉無數的馬貫東今次亦有參演，日前在《非凡三俠》於大馬舉辦的記招上，很多粉絲都前來撐場，馬貫東也難掩興奮之情，表示很開心與多位前輩合作，非常享受這次演出經驗。

馬貫東表示非常開心與眾前輩演員合作。（微博@優酷）

馬貫東2007年參加無綫電視第21期藝員訓練班而涉足演藝圈，因2016年在劇集《鐵馬戰車》中飾演的警長「揚明」一角而逐漸為人熟知，同年加入處境劇《愛·回家之八時入席》，首次飾演戲份較重的角色「唐中書（十仔）」，更第一次獲得《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016》「最喜愛 TVB 飛躍進步男藝員」及《萬千星輝頒獎典禮2016》「飛躍進步男藝員」提名；2017年再度憑藉《愛·回家之開心速遞》提名《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳男配角」。今年於劇集《致所有愛過的人》中也再次擔任要角，飾演患有自閉症譜系障礙的醫生「古希晨」。

除了演戲，馬貫東在攝影方面亦非常有一手。（Instagram@maboboma）