【開心速遞】細龍太陳偉琪醉駕後首現身：我做咗一個愚蠢決定

陳偉琪今日為《開心速遞》開工,所以穿上戲服交待醉駕事件。

「細龍太」陳偉琪（Vicky）早前（25日）涉酒後駕駛被捕，事後她很快在instagram留言認錯並公開道歉。事發至今，在今天（28日）她在TVB裡舉辦記招回應此事，大約下午1時30分，陳偉琪現身於TVB，未公開回應前，她先接受無綫娛樂新聞台訪問:「其實都冇得再擔心，因為真係做錯咗，真係好對唔住所有影響過嘅人，呢兩日喺屋企閉關反省，做錯嘢影響屋企人、劇組，對唔住，身體冇大礙，多謝大家關心。」至於工作方面，網友擔心細龍太從此消失《開心速遞》，她亦有補充:「有好多人想多謝，件事發生咗之後，好多人關心畀機會我，多謝珍姐、祥仔、監製畀機會我，暫時未受影響，佢哋教我處理事情同問候我，仲要多謝同劇組嘅大小姐（林淑敏）、送水輝（許家傑）、細龍生（鄭世豪），佢哋好維護我好支持我，好感動，好多記者朋友都保護我同屋企人資料，正面報道同畀我解釋，好對唔住屋企人，之前諗住車佢哋周圍去，而家要阿媽車我。」

陳偉琪亦向大家承諾會戒酒，「我知錯，嚟緊工作會努力面對，希望做番好每一個角色，盡量透過《愛‧回家》劇組帶多啲正能量畀大家，希望睇到進步嘅我。」問到怕唔怕形象影響劇集收視？她口窒窒說：「我擔心自己真係影響到大家，而家只可以講sorry，我係做咗一個愚蠢決定，影響到公司同屋企人，真係想同大家講對唔住，特別對唔住幾位拍檔。」