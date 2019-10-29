【搵食飯團】暴肥10磅慘遭男友嫌棄　彭慧中：強迫我陪佢做運動！

TVB飲食節目《搵食飯團》全新面貌即將開播，這次將會換新主持加入，彭慧中（Phoebe）是新加入的美女主持之一，她笑言一早已經有鋪排加入這節目：「其實上次《搵食飯團》之前尾段播出時候，我已經滲入呢個節目，不過當時我都係做嘉賓。依家全新面貌我係做主持。」

Phoebe開心在這節目吃了不少美食。（許朝暉攝）

作為女神主持，在節目中的吃相亦需要顧忌一下，不能醜態百出，但是應用在她身上好像不合適，「初初我拍時候都唔好食太大啖，但之後已經不顧儀態。我媽媽都有睇呢個節目，佢成日鬧我叫『你成日顧住食食食。』，同埋我都唔會畀女神呢兩個字框住，因為我唔屬於有仙氣，我都係做返我自己，我呢啲『真實』希望大家會更接受。」Phoebe笑言。

Phoebe笑言自己是Sell我行我素的形象。（許朝暉攝）

而拍攝這節目吃美食是少不免，但會吃完令她經歷了一件慘事，「我條腰真係肥咗好多，比我高峰肥咗十磅。同埋我肥係肥肚腩同下身，但啲人成日話我好瘦，咁我頭同面都比較細，所以真係好慘。」

肥了十磅，令到Phoebe受了不少打擊，連做金融行業的男朋友也取笑她，她透露：「佢成日厭我肥，叫我做多啲運動。咁佢都會成日帶我去做運動，佢本身好鍾意運動，所以佢都有強迫我陪佢做運動，譬如：室內單車、舉鐵、跑步等。」