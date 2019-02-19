【流行都市】彭慧中被投訴曝光率低　女神霸氣回應：等你哋心思思

無綫生活資訊節目《流行都市》眾主持今日（15/2）現身將軍澳舉行的「幸運金豬賀新春」活動，與現場觀眾大玩遊戲歡聚元宵，活動更舉行「足金金豬」幸運大抽獎，幸福兒可得到足金運財金豬價值港幣一千九百元，場面十分熱鬧。彭慧中（Phoebe）表示今日元宵佳節會與閨密好友莊思明及Jacquelin聚餐慶祝。

Phoebe笑言自己未有膽量做MC，怕自己一個人面對公眾時會怯場。（梁碧玲攝）

想跳出公仔箱做司儀

講到新一年的大計，原來女神彭慧中都想有一啲新突破，就是衝出公仔箱站台做司儀，Phoebe笑言：「其實自己好想嘗試做MC，因為都有啲客戶有聯絡過我，但係我又未做過，未有膽量做，因為平時都做開廠，一大班同事都好熟悉，但如果一個人去做MC，要對住咁多人我又驚應付唔到，但好多人都畀咗好多信心我，同埋覺得我一定要試下，可以接觸唔同嘅嘢，所以我同自己講新嘅一年要畀啲信心自己衝破枷鎖。」

彭慧中今日現身將軍澳舉行的「幸運金豬賀新春」活動。（梁碧玲攝）

Phoebe成為KOL指日可待

女神Phoebe不時在社交平台發放個人生活點滴，吸引一眾網民追看，但有網民投訴唔夠緊貼時，Phoebe為了要加大力道，嚟緊會去深造學攝影和剪片，期望可以與網民增加互動。Phoebe笑言：「依家social media真係好勁，所以我好想學影相，其實平時嗰啲相唔係我影嘅，係人哋幫我影嘅，其實如果要靠人幫你影嘅時候，你會有啲規限，即係你要等佢幫你影先得，所以想自己學識影吓相，學下剪片同執相，希望畀多啲人認識自己。仲有我成日都畀大家話我，點解咁少係網上平台出現，你哋知唔知點解？就係等你哋心思思，哈哈！」