日本綜藝《DOUBLE BED》邀偶像與素人同居　網友：AV感覺撲面而來

最近，日本TBS電視台推出一檔綜藝節目《DOUBLE BED》，邀請兩位首次見面的陌生男女在公寓同居7日，並觀察兩人的關係變化，甚至還要同睡一張雙人床！參與者必須是互不相識，受邀的可能是藝人，亦有可能是素人。

節目第一集的男嘉賓是日本25歲的當紅小生犬飼貴丈，兩年前憑藉《幪面超人Build》中「桐生戰兔（葛城巧）」一角人氣急升，Fans無數，而女嘉賓則是一名來自內地的女生龍夢柔。

不得不講，雖然節目沒有講明在日本東京哪裏取景，但從畫面中可見，這間公寓的環境不錯，雖然算不上特別寬敞，兩人居住也已足夠，視野也非常開闊，可以望到東京著名景點彩虹橋。「男主人」犬飼貴丈先行到達，在客廳四處打量，之後他走到成行大窗前，用手機拍攝窗外的夜景，再瀏覽餐廳、廚房，最後到達臥室。

今年25歲的犬飼貴丈。（Instagram@atsuhiro.inukai_official）

公寓樓外的景色不錯，見到東京著名景點彩虹橋。（視頻截圖）

點擊下圖睇公寓佈局：

+ 3 + 2

雖然一早已經知道要同時同住同睡，但一開門見到雙人床，犬飼貴丈也有些驚訝，站在床邊若有所思。

節目組為兩人準備的雙人床。（視頻截圖）

就在這時，龍夢柔也已經到達，她準備一些鮮花放在飯廳，再到廚房瀏覽，最後進入臥室。一開始見到犬飼貴丈，雙方都非常尷尬，寒暄了幾句之後，兩人還躺在床上「彼此感受」，而在洗手間中，節目組還貼心地為他們準備了情侶睡衣。

兩人的睡衣整齊地擺放在洗手間。（視頻截圖）

於是，兩人的同居生活就此展開，一齊煮飯、一齊吃飯、一齊洗碗、一邊吹著晚風一邊聊天……就像普通情侶一樣。而整個畫面採用了暖色調，場面看起來淡雅又溫馨，有種日劇的感覺。

兩人吃飯的場景似足日劇畫面。（視頻截圖）

到了睡覺的時間，犬飼貴丈率先洗漱完便換上睡衣躺在床上，而龍夢柔慢慢地開門，直徑行到落地鏡前整理頭髮，雙方互道「晚上好」。隨後她一直貼著牆，不敢過去，犬飼貴丈表示自己視力不好，就算對方過去也看不清楚，這時龍夢柔才躊躇步向床邊，躺下之後迅速用被子蓋著頭，有些興奮又有些害羞，將頭背對著犬飼貴丈，面帶微笑輕輕地撥一撥劉海。

和陌生男子首次見面就同床，令龍夢柔非常害羞。（視頻截圖）

龍夢柔要求變身幪面超人 犬飼貴丈尷尬掩面

犬飼貴丈問到：「你很緊張嗎？」龍夢柔又將被子蓋住頭，直言自己還沒有習慣，而且她並未卸妝，因為覺得在男生面前不化妝有點害羞。犬飼貴丈續講到：「一開門就叫我『幪面超人』」，龍夢柔笑言：「下次你要變身給我看哦！」，結果對方雙手掩面道：「不行，這個最羞恥了。」然後便熄燈睡覺。

犬飼貴丈害羞掩面。（視頻截圖）

龍夢柔被踢爆非素人 曾做代言兼客串日劇

節目首播之後，引起網友大肆討論，紛紛表示想同自己的偶像同住。而龍夢柔亦被踢爆其並非素人，今年25歲的她，來自湖南省一個普通農民家庭，憑藉2015年參加洛杉磯舉辦的CCTV-6《來吧灰姑娘》奪得年度總冠軍，從而出道，同年還成為美妝品牌Maybelline的中國區形象代言人。2018年，龍夢柔前往日本發展，當年還客串日劇《戀愛記憶》第7集，扮演中學生栗子，有一對大眼圓臉的她酷似日本女星新垣結衣，因而備受關注與喜愛。

不過，龍夢柔在綜藝中的表現卻遭網友批評：「日文說的太生硬，最重要的是不懂日本人的交流方式」，甚至還指是學日文的反面教材。也有網友認為「龍夢柔好可愛」，責備部分人的言論戾氣太重，更有網友話「AV感覺撲面而來」，各種評論不一。

龍夢柔因酷似新垣結衣而受到關注。（Instagram@ ronmonroe_official/ aragakiyui_fanspage）