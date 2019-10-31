孤獨的美食家第八季開播！憑4樣嘢突破「無味電視」框框長拍長有

日劇《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）第八季開播四集，豆瓣評分9.4，有網友說，全日本最會吃的男人松重豐又回來了。

不久前，經典日劇《孤獨的美食家》第八季開播，讓不少觀眾大呼期待。自2012年第一季劇集開播至今，《孤獨的美食家》已經播出了7年，算上大大小小的番外篇，也有十幾部存貨了。

但當回顧過去的劇集時，常常會讓人感到驚訝，就是這樣一部全篇三分之二的時間都在吃的劇集，卻幾乎每季的評分都在9分以上，收穫超高口碑。要做到一次出彩也許相對容易，但是能打破續集魔咒，長盛不衰卻是十分困難的。

《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）第八季開播四集，豆瓣評分9.4（豆瓣網截圖）

為什麼《孤獨的美食家》是個例外呢？

美食是味覺的藝術，而影視劇卻是視覺與聽覺的作品，如何在影視劇中讓觀眾感受到食物的美味，這是所有美食劇面臨的難題。在這個問題上，《孤獨的美食家》有自己的一套辦法。

首先，從視覺下手。《孤獨的美食家》單集時長在30分鐘左右，前十分鐘講述主人公井之頭五郎的日常工作事宜，後面的二十分鐘裡美食是絕對的主角，鏡頭的焦點永遠在食物上。

上菜前要特寫菜單配圖，上菜後要單獨展示食物，攪拌時將鏡頭對準每一粒米，切割時展現湯汁的流淌，《孤獨的美食家》放大了食物的每一個視覺瞬間向觀眾進行全方位展示。湯麵蒸騰起的熱氣，蔬菜沾染上的水滴，烤肉泛起的油光......這些細節無一不在訴說着食物的美味。

+ 8 + 7 + 6

其次，是聽覺。很多觀眾是因為《孤獨的美食家》中的音樂，而愛上這部劇集的。不論是在介紹食物時與食物背景相呼應的小調，還是五郎在正式開吃時激昂的「戰歌」，劇中的音樂總是能恰到好處地營造劇集的氛圍。

然而這些音樂卻並不喧賓奪主，相反劇中很多時間是沒有背景音樂的，在這種時候食物的聲音就被放大了。第八季第一集中，熱油淋在鴨腿上發出的滋滋聲，鮮蝦雲吞被咬下時的脆響還有鐵質勺子和砂鍋摩擦攪拌發出的沙沙聲…從這些聲音，螢幕外的觀眾就能感受食物的酥脆與美味。

+ 3 + 2

如果說視覺和聽覺還是美食劇中的常規操作，那麼《孤獨的美食家》還有一大絕招——對食物的吹奏。

靠看和聽，觀眾尚且需要想像，但《孤獨的美食家》卻將食物的美味用具象化的語言，表達了出來。「臘腸和瑤柱的鮮味躍與米飯之上，就像是炮彈一樣湧上味蕾，像在我的腦袋裡點燃了春節的爆竹。」品一品，這種對食物的吹奏。加上五郎吃得滿臉褶子的幸福表情，一碗簡簡單單的煲仔飯讓他形容成了人間珍饈。

這樣的表達，讓觀眾也忍不住想要親自去嘗一嘗這食物到底是什麼樣的滋味——事實上，觀眾也確實可以真的品嘗到劇中的食物。

《孤獨的美食家》雖然改編自日本同名漫畫，但是劇集中呈現出的食物與店鋪，都是製作人岸谷五郎在現實中探尋到的真實店鋪。當觀眾看過劇集也想要大快朵頤時，很可能這家店鋪就在轉角的街口等着你。

從這種意義上來看，《孤獨的美食家》中的美食更添真實感。主人公五郎的日常更像是一場大型吃播，拉近了劇集與觀眾之間的距離，讓人倍感親切。

而另一方面，主人公五郎的身份也讓觀眾更加具有代入感。《孤獨的美食家》講述的是一名個人經營雜貨商店的男子井之頭五郎，在工作間隙前往餐館當中吃飯的場景的故事。雖然片名叫做《孤獨的美食家》，但其實主角井之頭五郎也只是與你我相同的普通人。

但與我們不同的是，五郎從不敷衍對待自己的每一餐，認真工作之餘，也認真對待食物。對許多生活在快節奏下的現代人來說，食物也許只是補充身體能量的一種物品。當沒日沒夜地加班時，一碗公仔麵也許也要等到攤凍才顧得上吃上一口，一句「好又一餐，唔好又一餐，食飽就得。」是他們的常態。

然而劇中的五郎卻從不敷衍自己的每一餐，選擇食店要綜合多方考慮，這家店的氛圍不適合一個人吃，那家店的食物又難以接受…總要找到一家最合心意的飯店，才能坐下慢慢享受 。

而在吃上，也要找到最佳的配比。油炸食品要配碳酸飲料，滑嫩的牛肉要裹上蛋液，蔥山蓋飯要充分攪拌，油膩的鴨腿要沾酸梅甜醬.......而每一次，每一餐都要大快朵頤的吃光，這是對食物的尊敬。

《孤獨的美食家》走過八季，最經典的一個鏡頭是每當五郎肚子餓了，鏡頭聚焦在他呆滯的臉上，其後咚咚咚三個定格鏡頭，人物逐漸減小，畫面不斷拉遠。事實上，這個鏡頭也暗示自我的縮小，欲望的放大。

當五郎感到餓了，那麼他尋找店鋪也好，享受美食也好，支配他行為的都是對食物的欲望。這一刻，現實中的工作、生活、煩惱都被一併拋開了。在食欲的支配下，他是自由的。食物的攝入，帶來的不只有飽腹感，還有精神上的愉悅與放鬆。

在食欲的支配下，他是自由的。食物的攝入，帶來的不只有飽腹感，還有精神上的愉悅與放鬆（《孤獨的美食家》劇照截圖）

這是觀眾現實生活中，很難達到的，心之嚮往，所以喜愛。《孤獨的美食家》能走過八季，依然大受歡迎，就在於它帶來的那份人們對自由的嚮往。

就像《孤獨的美食家》每集開頭不斷重複的那句經典對白，「不被時間和社會所束縛，幸福地填飽肚子的那一瞬間，重獲自由，無須顧忌，大快朵頤。這種高冷的行為，正是所謂，現代人被平等賦予的，最佳治癒。」

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