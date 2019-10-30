【極多圖】盤點韓國女星萬聖節造型　TWICE被封史上最無包袱偶像

周四（31日）就是萬聖節，相信不少年輕人都會悉心打扮外出慶祝一番。不過總有人仍未決定好明天的造型，臨急抱佛腳的讀者不防參考一下小編的推介，睇睇TWICE、Red Velvet、少女時代、MAMAMOO還是BoA的造型最適合你？

提到萬聖節造型，熟悉K-Pop的粉絲一定會想起人氣女團TWICE，9位成員連續兩年在粉絲見面會上的造型，對粉絲來說真是相當驚喜。粉絲以為去年多賢的真人版Annabelle、定延的無面男和子瑜的《怪誕屍新娘》等已經非常厲害時，沒想到TWICE今年的打扮又再勝一仗！多賢今年竟然全臉塗成藍色、戴頭套再穿上大隻仔衫扮《阿拉丁》燈神；志效又全臉塗上黑白色，扮演電影《玩轉極樂園》中的Miguel，稱TWICE為最沒有包袱的女團真是實至名歸！

今年見面會中，TWICE的造型完全沒有令粉絲失望。（FB/@ idolinews）

按圖睇TWICE歷年精彩造型：

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除了TWICE外，其實多個韓國女團都非常「玩得」。要講每年萬聖節的準備，絕對不輸一眾男團，拋棄形象就像「食飯」一樣容易。而SM娛樂每年都會舉辦萬聖節派對，f(x)、BoA和Red Velvet等每年都會悉心打扮出席。其中少女時代太妍和允兒等人，由扮可愛的卡通人物，到恐怖電影的女主角都一一消化得非常好，未知又有否啟發到讀者呢？

萬聖節不一定要扮恐怖角色，可愛的公主造型也一樣受歡迎。（FB/@smtown）

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