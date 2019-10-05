【多圖】TWICE子瑜畫花面力鬥IU扮肥妹　盤點韓星蒙面喬裝造型

香港政府昨天（4日）引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》（反蒙面法），即示威者帶口罩或面罩參與集會的自由已被限制。對不少K-Pop粉絲來說，韓星帶黑色口罩已是平常事，不過一眾偶像們經典的蒙面喬裝造型，大家又會想起哪一位，TWICE、IU、EXO還是SHINee呢？

雖然說韓國偶像形象非常重要，不過要變裝起上來，不少人都非常願意豁出去！講到近期印象最深刻的，相信必定是TWICE去年在韓國舉行出道3周年見面會時，9位成員花盡心思扮成不同恐怖角色，為粉絲帶來了非常大的驚喜。當時化身真人版Annabelle的多賢、畫上八字眉扮演《怪誕屍新娘》的子瑜和穿上黑袍扮演《千與千尋》無面男的定延，至今也是經典。除此之外，《Running Man》中的宋智孝和全昭旻，也曾分別全臉塗上綠色和藍色，犧牲美貌扮演嘉魔娜Gamora及勇度Yondu。

TWICE子瑜的《怪誕屍新娘》造型，真是一大突破！（DODO MOMO）

按圖回顧女偶像喬裝造型：

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而K-Pop偶像界中的「扮嘢王」，當然少不了SHINee的Key。SM娛樂每年萬聖節都會舉辦派對，而Key則必定花盡心思重金打造。由McDonald叔叔到阿凡達，再到去年驚人的佛地魔造型，似乎沒有一個造型難倒他。除了SHINee外，同公司的EXO也是喬裝高手。繼之前燦烈重金訂造Iron Man盔甲後，上年伯賢把自己全身綑綁成木乃伊現身萬聖節派對，但用心打扮的他竟然因為要去洗手間方便，只是短暫逗留了一會兒便離場，成為粉絲間的笑話。

K-Pop界「扮嘢王」非SHINee Key莫屬！（IG/@bumkeyk）

男偶像經典喬裝造型逐個捉：