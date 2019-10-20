TWICE出道4周年見面會Mina驚喜現身　黑魔后子瑜與燈神多賢超出位

韓國女團TWICE今日（10月20日）迎來出道4周年，所以特別舉行粉絲見面會，與ONCE（TWICE粉絲）慶祝出道周年紀念，娜璉、定延、Momo、Sana、志效、多賢、彩瑛、子瑜迎合萬聖節主題扮鬼扮馬，實行引ONCE和網民捧腹大笑！全場最難忘的一幕，必定要數因病暫時停工的Mina露面，令在場ONCE又驚喜又感動。

今日是TWICE出道4周年，9位成員舉行粉絲見面會慶祝。（Twitter/@JYPETWICE）

去年TWICE出道3周年粉絲見面會同樣以萬聖節作主題，當時9位成員各出奇招扮演不同著名角色，例如周子瑜扮演屍新娘、多賢化身Annabelle、定延變成無臉人等，而今年TWICE去得更盡，最突出的是多賢戴頭套，將整張臉塗成藍色，穿大隻佬服飾扮成《阿拉丁》燈神，隨即成為韓國網民焦點；隊長志效亦不遑多讓，她將臉孔塗成黑白色，扮演《玩轉極樂園》（Coco）的男主角Miguel；至於子瑜則化身成黑魔后，雖然沒有如隊友一樣塗臉戴頭套，不過其造型實在入型入格，依然非常搶鏡。

TWICE成員迎合萬聖節主題扮鬼扮馬，當中多賢的阿拉丁造型最出位。（Twitter/@sa_bidub）

志效將臉孔塗成黑白色，扮演《玩轉極樂園》（Coco）的男主角Miguel。（Twitter/@GirlsGarden18）

子瑜雖然沒有如隊友一樣塗臉戴頭套，不過黑魔后造型仍入型入格。（Twitter/@ysc620814）

TWICE還會邀請粉絲上台合照。（Twitter/@SubjectKpop）

睇下TWICE成員扮演咩角色

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另外，Mina 7月起因患上焦慮症而停工休養，雖然Mina有參與專輯《Feel Special》拍攝，但仍沒有參與宣傳活動。今次是Mina相隔3個月後再次在公開露面，志效透露見面會本來計劃只有8位成員參加，後來因為Mina希望參與演出，才能成就TWICE完整出演粉絲見面會。TWICE所屬公司指出，仍未確定Mina日後行程，如之前的聲明一樣，會按照Mina的身體狀況決定行程。

因患上焦慮症而停工休養的Mina驚喜現身，讓在場粉絲非常感動。（Twitter/@La_Reine_Mina）

志效透露見面會本來計劃只有8位成員參加，後來因為Mina希望參與演出，才能成就TWICE完整出演粉絲見面會。（IG/@e2an_4）

重溫去年萬聖節造型

TWICE萬聖節造型開見面會 怪誕屍新娘子瑜、Annabelle多賢鬥恐怖