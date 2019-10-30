布吉Villa旺季大劈價　呢5間「星」級度假屋有幾抵？

泰國的度假旅遊勝地布吉最近受「中美貿易戰」影響下，令到當地旅遊的中國旅客大減，根據官方數字，按1月至9月的到訪中國旅客，今年比去年下降了大約20%，導致布「吉」房的數字大增，更有不少酒店願意割價促銷，甚至減至半價吸客。既然價錢吸引，今輯《旅遊搵Artist》就為各位蒐羅多位圈中藝人住過的布吉酒店，看看到底有幾抵！

陳凱琳早前一家三口就係去咗呢間。（網頁截圖）

陳凱琳－Trisara Phuket Villas & Residences（普吉特里薩拉別墅飯店）

5星級－位於布吉島北部西邊沿岸。（＄7,440港元一晚）

睇下有幾靚：

+ 7 + 6 + 5

洛兒－The Shore at Katathani - Kata Beach Phuket（卡塔坦尼海岸泳池別墅）

5星級－位於布吉島南部西邊沿岸。（＄4,300港元一晚）

標誌性池邊啱晒靚人打卡：

洛兒之前都去咗布吉嘅呢間The Shore at Katathani - Kata Beach Phuket（卡塔坦尼海岸泳池別墅）。（Instagram@lok_lokyii）

+ 10 + 9 + 8

鄧以婷－Renaissance Phuket Resort & Spa（普吉島萬麗度假飯店及Spa中心）

5星級－位於布吉島北部西邊較內陸位置，並不臨海。（＄1,300港元一晚）

睇下有幾靚：

+ 7 + 6 + 5

陳約臨－Anantara Layan Phuket Resort（普吉島拉揚安納塔拉度假酒店）

5星級－位於布吉島北部西邊沿岸。（最低＄1,826一晚）

睇下有幾靚：

+ 6 + 5 + 4

唐紫睿－Banyan Tree Phuket（布吉悅榕莊飯店）

5星級－位於布吉島中部西邊沿岸。（最低＄3,079一晚）

睇下有幾靚：