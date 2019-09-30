【旅遊搵Artist】跟住明星睇紅葉　4日3夜首爾達人隱秘行程推介

每年10月，秋風起，又來到每年欣賞紅葉的熱門季節，毫無疑問，日本、韓國是香港人最愛的「賞紅」聖地。今集《旅遊搵Artist》率先向各位讀者介紹位於韓國首爾的入門級「賞紅」路線，還找來韓國達人嚴崇天為大家分享他去年親歷睇紅葉的資訊，享受被紅葉包圍的感覺！

阿天勁鍾意韓國，近年仲學埋韓文，唔少韓國藝人訪港嘅記者會或見面會上面都會發現係阿天做司儀！佢而家每個月幾乎有一半時間都留喺韓國，直頭當正韓國係半個家！（受訪者提供）

一支公「賞紅」之旅－嚴崇天

首先給大家一些實用貼士－買機票！

最近一、兩年，我幾乎每個月都飛韓國，累積了不少來回香港和韓國的經驗，亦由於兩地往來太過頻繁，價錢絕對是優先考慮！基本上我都會選擇Budget airlines，尤以「濟州航空」和「易斯達航空」為首選，

因為退錢實在是太方便！

我一般都會趁有機票優惠的時間去搶購，有時連稅$1,000以內就有交易（沒有行季），基本上所有香港飛首爾的航空公司我都搭過，亦退過機票（始終經常往來，時間上不能預計得太準啦），國泰、韓亞、大韓這些大公司都會透過Agent退票，時間通常都較長，而「濟州航空」和「易斯達航空」的好處在於可以直接退錢，而且速度夠快，原因是這兩家航空公司的官方網頁價有時還會比「機票價格網站」上所顯示的更便宜，當你直接於官網訂購，就能直接退款，下載官方App更可以儲積分。不過……

HK Express是我唯一從未成功退款的公司！（當然，最好當然不要退票啦）

阿天小貼士：「濟州航空」和「易斯達航空」來往香港首爾的航班比較少，而凌晨機是去首爾，抵達當地約朝早5至6點，剛好預上公共交通公具的頭班車時間，將旅行時間用到盡！（網上圖片）

行程簡介：

Day1 －落機－弘大Check in－弘大書街（紅葉）－弘大動物Café－梨花女子大學（紅葉＋Shopping）

Day2 －春川（炒辣雞）－南怡島（紅葉）－ 小法國村

Day3 －景福宮（紅葉）－福壽宮（紅葉）－三清路（紅葉）－益善洞（韓屋Cafe）－南山公園（紅葉／南山塔）

Day4 －天空公園（紅葉、粉紅芒草）－機場

2019年首爾的最盛「賞紅」日子為10月29日，10月17日起就會開始由黃變紅，記住揀啱時間買機票喇！（韓國觀光社）

住所－「Stay HOUSE」西橋洞334-30

對比起住酒店，我更享受住進Apartment式的旅館，今次亦不例外，在Airbnb訂了「Stay HOUSE」位於西橋洞的Apartment。好處是可以隨時Check-in，出發之前，「Stay HOUSE」就會告訴你住處樓下的信箱密碼拿門匙（房東回覆超級快）。

其實去韓國，酒店再舒適，服務再好，大部份人都不會享受得到！

因為大家都會將時間放在酒店以外的地方，住宿？整潔乾淨才是最重要！價錢相宜就錦上添花。我對今次的Apartment相當滿意，鄰近弘大站（步行約5-10分鐘），地方夠大又整潔，獨立廁所，無異味，最重要是只需$160港幣一晚！一個字：「抵」！

而我個人意見是去韓國旅行，住在弘大附近會比較划算，較多「民宿」類可以選擇，但切記要留意是上落要否行樓梯，始終行李搬上搬落都很辛苦！

Airbnb：Stay HOUSE # fashion street # hongdae # store

+ 6 + 5 + 4

Day1－機場－弘大書街（紅葉）－弘大動物Café－梨花女子大學（紅葉＋Shopping）

一抵步出境大概是朝早5點半左右，要直接去到我住的地方，主要有兩個方法

巴士6002號，$10,000韓幣，但首次到首爾的並不建議，因為有可能會搭過龍或迷路。（由機場抵達弘大約一小時）機場鐵路AREX，首班車由T2出發，時間為05:15，價錢亦較便宜，成人9,000韓幣-兒童7,000韓幣。（由機場至弘大約40分鐘）

而我選揀了機鐵，因為到站有廣播提醒（落機恰一恰）！其實巴士感覺上比較舒服，因為起碼有座位（有時機場總站上車都可能沒有座位），不過由於有太多不穩定因素，有時進入市區又有塞車的情況，所以如果趕行程的人，還是選擇鐵路較好。

弘大書街＋梨大

其實距離我所住的地方距離並不遠，步行至此亦只需10分鐘左右，若然乘地鐵在弘大站下車的話，6號出口就已經到了。

弘大剛好那天沒太多人，所以還算影相影得自在，紅葉並不是太震撼，但仍然很美！（受訪者提供）

弘大：狐獴Café

欣賞完「最近」的紅葉，我來到這間狐獴Café，近距離接觸「丁滿」和袋鼠！除了可以一邊欣賞牠們的活動之外，還可以進內與牠們互動！不過要注意的地方是，口袋中千萬不要有任何物品，尤其是包裝紙或單據，因為牠們誤食的話會「骾」死！當時我亦忘記了後褲袋有張包裝紙，結果我一進內，牠們蜂擁而上！結果我被店員狠狠的罵了一頓。

地址：서울 마포구 와우산로21길 19-12 예원빌딩 3층

營業時間：12:00-22:00

梨大＋晚餐

與動物共享午餐之後，即時轉移陣地向梨大出發！雖然我當日整天都天陰陰，不過或者是因為這個原因，街上的人比較少，影相都比較容易，而且梨大的紅葉比弘大更加壯觀，可取的影相位亦較多。看夠了，影夠了，附近又有大量商店可以Shopping！晚上我約了一位韓國朋友吃飯，吃了這家我認為是韓國最好食的「西韓」fusion菜－「Bobired Gangnam」（바비레드），是「地膽」韓國人才懂的知名餐廳，極力推介「매운갈비크림파스타」（意譯：辣排骨麵食），是烤牛肉＋天使麵＋蔬菜，它的汁很濃郁，喜歡白汁的人一定要吃！

+ 4 + 3 + 2

Day2－春川炒辣雞歧視獨行俠！

由於昨晚Shopping到很夜，第二朝起床已經是10點，被逼放棄原先預訂的直通巴士票（一支公就是有資格任性，但就白白浪費了韓幣$15,000，約$100港幣），決定乘搭「青春列車」（ITX）！

先從弘大站出發，乘坐K線便可抵達龍山站，只需10-15分鐘，（有第二個選擇，就是清涼里上車），到龍山站後再轉乘「青春列車」（ITX）到加平站的車票，大概1小時有一班，約50分鐘就可以抵達目的地。

其實現今資訊發達，想知列車大約到站的時間的確很方便：

+ 3 + 2

不過，由於我還未吃午餐，所以我決定先前往春川（總站），品嘗一下必吃的「春川炒辣雞」！來到這條「炒辣雞街」－春川明洞雞排街！這條街是因為雲集炒辣雞與蕎麥麵的餐廳而聞名，

最後我選擇了這一家「春川炒辣雞」：

呢間。（受訪者提供）

滿心歡喜的我，正打算品嘗馳名的「春川炒辣雞」，誰不知卻是惡夢的開始，因為我只有一個人！其實韓國很多食肆都是二人份量起跳，食春川炒辣雞亦一樣，基本上是沒有一人份量的，店員亦阻止我點二人份量。不過我到最後向店員求情，說自己遠道從香港而來，慶幸店員還是給我特別的單人份量「春川炒辣雞」。

「春川炒辣雞」：

吃過春川炒辣雞後，正式啟程前往南怡島！回到加平站，轉乘觀光巴士線A前往南怡島的碼頭，約30至60分鐘就有一班。其實是可以選擇步行的，約30分鐘，但由於我還打算到小法國村走一趟，W5,000即日來回使用，所以其實值得一坐。

其實大家可以選擇在乘船入島之前在碼頭附近品嘗「春川炒辣雞」，這樣會比較方邊。（受訪者提供）

入島有兩個方法，一是坐船（W13,000來回），第二個方法是坐飛索，但坐飛索最好要網上預約，因為一般都大排長龍。南怡島給我的印象，比起傳聞中有過之而無不及，因為紅葉多，連人亦非常之多！

影相真係要「低炒」先可以避開啲遊客！（受訪者提供）

由於當時一個人去並沒有影太多相，先借韓國觀光社的相用一用：

再來就是充滿歐陸童話風情的小法國村：

Part 2待續......