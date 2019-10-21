韓國2019年紅葉遊　達人帶你4日3夜食全首爾最好味年糕

回顧Part 1：

【旅遊搵Artist】跟住明星睇紅葉 4日3夜首爾達人隱秘行程推介

2019韓國紅葉行程簡介：

Day1 －落機－弘大Check in－弘大書街（紅葉）－弘大動物Café－梨花女子大學（紅葉＋Shopping）

Day2 －春川（炒辣雞）－南怡島（紅葉）－ 小法國村

────Part 1──────



Day3 －景福宮（紅葉）－昌德宮（紅葉）－三清路（紅葉）－益善洞（韓屋Cafe）－南山公園（紅葉／南山塔）

Day4 －天空公園（紅葉、粉紅芒草）－機場

────Part 2──────

韓國睇紅葉真係一流㗎！（韓國觀光公社）

Day3：復古賞紅的一天

不要見第三日的行程和地點很多會以為很趕，其實終站南山公園行程完結後才剛剛入黑！其實景福宮、昌德宮、三清洞，三個地方都是欣賞古風韓屋紅葉的地方，有興趣的話，更可以預約穿上韓服遊歷3大古色紅葉景點。雖然我自己未試過，但有朋友曾經跟我分享，說擔心穿著韓服周圍走會好古怪，但我可以告訴你不要怕尷尬，因為這三個地方，身穿韓服的人走滿街道，尤其是紅葉旺盛的日子，不止是旅客，就連本地人都很喜歡穿韓服「賞紅」，而且，穿韓服遊景德宮是免費入場的！而昌德宮的「後苑」要另外收費才能進入，隨團會有導賞人員，有分中、英、日、韓語言四種，購票前記得看清楚！昌德宮後苑的紅葉最為壯觀！

P.S.景福宮和德壽宮的例休不同，景福宮星期二例休，昌德宮則星期一例休，想在同一日去齊的話，就別安排在星期一、二去了！（受訪者提供）

實用資訊：

景福宮開放時間：（逢星期二休息）

1至2月 09:00至17:00 ／ 3至5月 09:00至18:00

6至8月 09:00至18:30 ／ 9至10月 09:00至18:00

11至12月 09:00至17:00

※ 售票至關閉前1小時為止

※ 依實際情況有可能彈性調整參觀時間

昌德宮開放時間：（逢星期一休息）

一般參觀（不包括後苑）

2至5月 ／ 9至10月 09:00至18:00 （售票 09:00至17:00）

6至8月 09:00至18:30 （售票 09:00至17:30）

11至1月 09:00至17:30 （售票 09:00至16:30）

後苑特別參觀（額外收費）

3至5月 ／ 9至10月 10:00至17:30（售票 09:00至 16:00）

6至8月 10:00至18:00 （售票 09:00至16:30）

2、11月 10:00至17:00 （售票 09:00至15:30）

12至1月 10:00至16:30 （售票 09:00至15:00）

※昌德宮後苑限制參觀時間與人數（全程需在導覽帶領下參觀）

南山公園＋首爾塔：

+ 2

餐廳推介：

最好味炒年糕！經常來回香港韓國的我試試很多間炒年糕，但最值得推介的一定是這家位於益善洞的「낙원꽃분식」！這裡炒年糕的汁非常濃郁，而且炸物亦非常美味。加上裝修很復古，非常配合今天的行程！

地址：서울 종로구 삼일대로26길 17-1：

+ 3 + 2

Day4：Shopping＋天空公園

來到最後一日，我大概花了一半時間在買手信之上，但由於在中午已經退房，所以拿住行李的確有點麻煩，幸好，韓國是一個非常多行李寄存處的地方！幾乎每個地鐵站都會有自助貯物櫃，而且大小有異。但我建議先提早將行李放在往機場前、旅程最後一站的車站內的貯物櫃，一般都設有中、英、日、韓，有些還可以用「T-money」卡，這樣就可以放心去瘋狂購物了！而我當日是揀選在弘大站寄存，記得先將行李放到貯物櫃中才取票！弘大站5號出口就有一大堆！最後送上我行程最後一站－「天空公園」的靚相！