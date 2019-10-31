Netflix《末日喪愛》劇情輕鬆有驚喜　網民：完全係喪屍版Mad Max

末日喪屍題材電視劇及電影一向都受觀眾歡迎，不過要唔爛尾絕對唔容易，就好似《The Walking Dead》、《The Silence》、《Black Summer》等，幾乎大部分都是有頭尾冇尾陣，但因為主題本身吸引，一有這類型的新劇都會照樣看。Netflix上星期就推出了新劇《末日喪愛》（Daybreak），劇集改編自Brian Ralph創作的同名漫畫，並由電影《加州大地震》導演Brad Peyton執導，不少劇迷都大讚《末》為青春喪屍版《末日先鋒》（Mad Max）。

《Daybreak》故事背景設定於末日後的加州，主要講述17歲的主角Josh（Cloin Ford飾）為了尋找失蹤女友Sam（Sophie Simnett飾）而加入社會低層人士組成的群體。Josh除了要尋回Sam，更要對付類似喪屍的生物「Ghoulies」和走「Mad Max風格」的同學們，希望能夠在這個弱肉強食的新世界求生。雖然劇集在爛番茄的分數奪得不過不失的73%，但劇情搞笑，並將青春劇和末日喪屍劇種結合，題材新鮮得來又輕鬆，如果想打發時間的話，絕對是一個不錯的選擇。另外，值得留意的是飾演Sam的Sophie Simnett，不少劇迷大讚她有氣質，更睇好她未來在電視電影方面的發展。

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