《Why Women Kill》上架奪爛番茄95%　劇迷讚：題材新鮮夠晒吸引

還有1星期AppleTV+就正式加入影視娛樂串流平台的戰團，相信大家都很期待有「水行俠」Jason Momoa主演的重頭劇《See》，還有珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）主演的《The Morning Show》。另一邊廂，Netflix皇牌劇集《王冠》（The Crown）又會在11月中上架，如果大家在等待期間不知煲咩劇好，相信由劉玉玲（Lucy Liu）自導自演的CBS劇《Why Women Kill》必定會帶來新鮮感。

《Why Women Kill》在爛番茄得到95%觀眾評分，不少網民都大讚題材新鮮，雖然分了三條主線，但仍然緊扣劇集主題。劇集由人氣劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）創作人Marc Cherry跟劉玉玲聯合執導，劇名相當直白，就是告訴大家，為何女人要殺人。劇情主要講述三位來自不同年代，不同職業的女性住在同一間大屋：60年代的家庭主婦Beth Ann（Ginnifer Goodwin飾演）、80年代的社交名媛Simone（劉玉玲飾演）以及現代女強人律師Taylor（Kirby Howell-Baptiste飾），在面對丈夫出軌時的處理手法。同時亦描寫了女性的社會地位隨著時間變遷，因而影響她們對於愛情及背叛婚姻的態度。

劉玉玲新劇聚焦女性面對被背叛嘅態度 唔同年代如何捍衛婚姻？

劉玉玲飾演的名媛Simone發現丈夫出軌，而對象竟然是男人。（劇照）

過往不少歐美劇集都重點講述男殺人犯如何犯案，但很少會提及女性殺人犯，所以《Why Women Kill》就成功勾起劇迷的好奇心。對於「女人不可能會殺人」這個結論，其實至今仍然存在。大眾都會認為普遍女性較有同理心或被看成柔弱的一群，所以犯下殺人案件的可能很低，不過早前美國心理學雜誌Psychology Today就提到女殺人犯沒有可能不存在，只是她們的動機跟男殺人犯不同，而她們亦擁有一種男殺人犯不會有的特質。

首先女殺人犯的殺人動機通常都不會牽涉到性，而男殺人犯很多時候都是在殺人期間得到性興奮而去犯案。實際上，女士犯案的過程極少會出現虐待，而大部份的女殺人犯的成長過程中，很少曾遇上不愉快童年或受過虐待和性侵。換句話，如果女人要殺人的話，很大機會是要打到某些實質的原因，而不是滿足身體或心靈上的慾望。

在60年代，普遍女性都是家庭主婦。（劇照）

有學者認為大眾經常低估了女性的能力，才認為很少女殺人犯存在，但其實女連環殺人犯很可能比已經被捕的人數還要多很多。男殺人犯很多時候都會傾向看待受害人為獵物，更會想獵殺獵物一樣屠殺受害人，並講她們肢解來當作戰利品。至於女士方面，有研究指出8成的兇手都會挑選認識的人來落手，因為女士擁有「收藏者」的特質，這跟男士的獵人心態完全對立。而女士這個特質其實更具象徵意義，就是在收藏的期間，她們會下意識地將受害人留在身邊，同時會悉心照顧她們後才將目標殺掉。

另外，在2015年的研究指出有四成的女連環殺人犯都是在醫療保健範疇工作，她們比較喜歡待在一個地方來挑選目標，但因為體力，加上比較心思細密，而不會揀選暴力的落手方法，例如使用毒，這樣的話會更難找出死因。正如19世紀殺了超過30人的女護士Jane Toppan一樣，喜歡毒死病人，然後看着她們慢慢死去，有時候更會強迫其他病人跟她一起「觀賞」這個殺人過程，所以話，最毒婦人心，千萬不要得罪女人。