郎朗混血靚老婆Gina激罕素顏照曝光　網友反應竟非一面倒？

著名鋼琴家郎朗與德韓混血兒鋼琴家Gina Alice（Gina Alice Redlinger）於6月拉埋天窗，堪稱音樂界的金童玉女。加之Gina身材玲瓏浮凸，樣貌精緻，因此備受大眾矚目。

最近，郎朗與Gina參加內地真人騷《幸福三重奏2》，剛剛新婚不久的兩人相當甜蜜，不時都要錫錫，大方放閃，非常纏綿。雖然Gina在西方國家長大，不過內裡卻非常賢淑，幾乎包攬所有家務，堅決不要老公幫手。

Gina與郎朗非常恩愛。（視頻截圖）

不過，節目中的Gina幾乎都是以濃妝亮相，每日都離不開假睫毛與紅唇，很難看到她的真實容貌。近日，有網友曝光了她的素顏照，令眾人驚歎不已。

Gina的素顏照，大家覺得如何呢？（微博@叫我老伯）

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沒有濃妝的堆砌，Gina看上去清純不少，當時的她的身材比起現在要圓潤些許，臉上還帶有Baby fat，皮膚白皙水嫩，宛如鄰家女孩，眉宇之間看上去與韓國女星宋慧喬、金泰熙有幾分相似。

不少網友見到之後都感歎：「其實素顏更好看啊」、「差距是大，但都很好看」、「沒覺得素顏不好看，反而覺得看著很童顏」等，不過也有網友表示「素顏看不出混血了」、「有點一般哦」等，認為不如濃妝出彩。

Gina一直都是以假睫毛、紅唇示人。（微博@騰訊視頻幸福三重奏）