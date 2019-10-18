【幸福三重奏2】郎朗教老婆Gina寫中文　「對+木」為何是「樹」？

內地鋼琴家郎朗今年6月迎娶德韓混血兒女友Gina Alice，被視為音樂界的金童玉女，而且Gina不但顏值爆燈，跟丈夫又同樣是鋼琴家，志趣相投，Gina雖然懂五國語言，但卻不懂得寫漢字，近日二人拍攝內地真人騷《幸福三重奏2》，由郎朗充當中文老師，但離開了音樂範疇的郎朗，教中文卻相當小學雞，令太太Gina聽得一頭霧水，甚至有不少錯誤理解，愈學愈錯。

郎朗解釋沒有太陽，代表一個「晚」字。（Youtube影片截圖）

郎朗太太懂得德英法韓及普通話五國語言，跟郎朗一樣也是著名音樂家，但漢字對她來說卻是一大難題。近日二人上內地真人騷《幸福三重奏2》，播出二人甜蜜的新婚生活，但原來在音樂以外，二人的生活習慣也需要時間磨合，例如郎朗在寓所彈琴時，Gina卻忙於打掃家居，而吸塵機聲更成為郎朗的鋼琴伴奏。節目之後播出郎朗糾正太太的普通話發音，Gina在丈夫前即變成乖巧學生，努力學習，但當郎朗教她寫漢字時，卻鬧出無數笑話。

郎朗在節目中教老婆Gina寫漢字。（Youtube影片截圖）

郎朗教老婆Gina漢字過程：

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在節目中郎朗教Gina寫個「晚」字，跟著解釋代表「No Sun」，即是沒有太陽，這個解釋還算容易明白。但跟著教到「音」字，他卻解釋是「Sun Up」，Gina即理解成日出的意思，其後郎朗教Gina「走」加上「己」，即是一個「起」字，Gina開頭還誤會是「我走了」。但當教授「辦法」，郎朗即解成Office Law，Gina認真學習，卻未知其實「老師」教錯了。郎朗是天才音樂家，但講到教中文只能屬於小學雞級數。

Gina顏值爆燈，還是一位著名音樂家。（Gina Alice IG圖片）

Gina Alice高清靚相：