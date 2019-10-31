莊梅岩創作舞台劇《我們最快樂》　游學修認與劉俊謙拍拖艷福無邊

「第48屆香港藝術節」日前公布節目詳情，由2020年2月13日至3月14日期間將有125場演出，其中原創舞台劇《我們最快樂》（We are gay）首先「彈出」，於社交網站獲得不少討論，事關今次劇本有兩大必睇賣點 ── 由曾經5度奪得「香港舞台劇獎」最佳劇本獎的莊梅岩負責創作劇本，而又靚仔又大隻的新一代男神劉俊謙，將會破天荒在劇中扮演男同性戀者，與素有「男神收割基」之稱的游學修成為BL情侶，令一眾劇迷、同志、腐女相當興奮，由今日（31/10）凌晨開始爭相到「藝術節」網站搶飛。

劉俊謙飾演Philip，與游學修飾演的阿生是同志情侶，關係穩定。（香港藝術節提供／Michael CW Chiu攝）

將於2020年2月公演的舞台劇《我們最快樂》，合共16場，由莊梅岩編劇，這是她相隔8年後再次為藝術節創作，至於導演一職則由黃龍斌負責。讀過故事大綱，情節懸疑，乍看有點莊梅岩經典作《聖荷西謀殺案》的影子，而官方資料更指明此劇會有不少暴力與性愛場面，是否暗示劉俊謙和游學修會在台上「激戰連場」？就要看莊氏筆下如何發揮。（香港藝術節提供／Michael CW Chiu攝）

游學修與劉俊謙演同志CP 張錦程介入大玩曖昧遊戲

據知《我們最快樂》的劇本現時仍在創作階段，預計最快今年12月開始圍讀劇本兼綵排，2020年2月14日開始公演，合共16場。參考官方提供的故事大綱，劇情圍繞一宗發生在同志圈的離奇命案以及三個男人，莊梅岩冀透過今次創作，探討同志世界裏的愛情、慾望、金錢、權力、嫉妒和誘惑。

年輕游泳教練阿生（游學修飾），青春羞澀而迷人，與戀人Philip（劉俊謙飾）關係穩定，直至後來他倆遷入新居，偶遇事業有成的大律師Neil（張錦程飾）後，阿生與Philip之間看似永恆的關係漸漸生變，誤會、猜疑和曖昧不斷滋長。後來因為一次藏毒事件，他們仨不得不重新審視彼此的價值觀、愛慾關係與利益之間的掙扎。

對於自己再演同志，綽號「男神收割基」的游學修其個人Instagram承認，繼與陳家樂和林耀聲後，今次能與劉俊謙拍拖「艷福無邊」，但隨即自嘲：「編劇寫Couple通常都喜歡美女與野獸配搭，希望觀眾多多包涵。」

到底飾演大律師Neil的張錦程，如何介入劇中劉俊謙與游學修的情侶關係，相信是劇本其中一個重點刻劃的部份。（香港藝術節提供／Michael CW Chiu攝）