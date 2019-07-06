近日人氣最強劇集，必數《教束》。 眾所周知，拍連續劇從來都是藝人提升知名度的「入屋特急列車」，不過現實中又高大又靚仔的劉俊謙，性格跟劇中那個鵪鶉怕事的盧文達大相逕庭：「我係一個好有睇法、唔妥協嘅人嚟！」 自從7年前在演藝學院表演系畢業後，他言行一致「走偏門」，獨愛舞台演出，而且產量不多，人氣男神？大紅大紫？他一笑置之，總之樂趣先行，初入行拍劇拍戲他根本不重視，更曾在接受訪問時講過倣藝人並非他渴望，「做明星係畀人控制，又唔係同對手做戲，好多時係對住空氣、鏡頭做戲，享受唔到交流樂趣。」 不過退一步海闊天空，隨時間流逝，歷練與見識累積，逐漸令「劉謙」的稜角磨平，放下自我，正如今次在《教束》裏跟兩位前輩 ── 陳秀雯與廖啟智合作之後，他更透徹了解到何謂專業，何謂演技，「話明有個『技』字，即係必需有個技術可以應用，唔單純係情感表達，係講緊點樣可以喺一個有限時間入面為個角色講故事，所有呢啲嘢，全部都係精心設計。」 心態轉變、功力提升，預備走紅了嗎？萬事俱備，只欠運氣，此時，他聲線突然顯得無奈，「我成日都會諗，我哋係咪真係差過所謂黃金時代嘅演員呢？以前一代，有幾多機會可以Practice，我哋呢代真係太少呢啲機會喇！」 撰文：游大東 攝影：葉志明 短片：吳雋、楊帆 剪接：呂志豪 髮型：Lupus Chiu（orient4.com.hk） 化妝：@carmencmakeup_hair 服裝提供：BEAMS@ITHK

由黃智揚執導、陳志發監製的ViuTV自製劇《教束》，自六月初首播以來，網上討論度有增無減，亦使劇中一眾演員人氣急升，當中最受惠的必然是飾演主角盧文達的劉俊謙，這是「劉謙」第3次在劇集中擔正（前兩次分別為2017年《未來還未來》、《瑪嘉烈與大衛系列 前度》），惟獨坊間迴響今次最勁，很多網民紛紛成為他的粉絲，他說知道劇組本來屬意由另一人演「盧Sir」這個角色，「後尾唔知點解就轉番搵我！」所以說，一套劇紅不紅，講運，更看劇本與選角，一個人紅不紅，講運，但如果只是一味靠運，跑得快，「露底」更快，「劉謙」入行7年，他一直覺得質比量重要，所以從不心急，一步一步的往自己的方向邁進。（葉志明攝）

黑色六月，香港局勢動蕩，觀眾沒心情娛樂，睇電視只想追看新聞，由陳志發監製、黃智揚執導的ViuTV劇集《教束》偏偏選中這個「最錯誤」的時間首播，就連劇組台前幕後事前也沒有信心，不過好劇總算有好報，「反修例」抗爭持續，林鄭政府依舊態度傲慢，結果一幕幕劇情有如「預言書」呼應現實 ── 平庸學生力戰精英班出選學生會、「午飯自煮」爭取選民支持卻違反校內選舉條例、學生為反直資包圍校長座駕抗議、老師狠罵校長「一直以嚟你都只係想解決提出問題嘅人」、合約教師和學生會主席被校長威逼利誘轉軚撐轉直資、師生聯手要求校長下台 ── 名副其實「錯有錯着」，加上對白如「預言書」、選角精準，尤其是一批新演員形象鮮明，令《教束》成為ViuTV開台3年以來劇本最紮實、口碑最好的自製劇。（《教束》劇照）

Q：游大東

謙：劉俊謙

盛讚《教束》團隊有誠意 開拍前已製作數十頁天書

Q：據聞你接拍《教束》很大原因是劇本，你覺得劇本好在哪裏？

謙：最初我很深印象的是故事大綱，這是很平常的，但我未曾見過有一個製作團隊會製作一本厚達數十頁的「天書」，故事背景，想表達甚麼，每個人物的基本性格，統統寫出來，我看着看着，覺得這班人很有心機，咦，他們並非只是「交功課」，因為寫故事大綱，你會見到有些人純粹只是為了「交功課」，但《教束》團隊好像有些說話想講，當他們寫得如此詳細，題材又特別針對教育制度，我自己都是香港教育制度下的產物，所以我會對這部劇作有興趣，不過聽講劇組最初不是找我演盧文達，後來不知為何轉過來邀請我參演。

Q：據ViuTV提供的角色介紹，盧文達這個人「表面隨和，常笑面迎人，避免與人發生口角和衝突，選擇做老師純粹為餬口，並無偉大原因，卻偏偏被林副校選上，捲入校政風雲」。會否覺得這個角色設定，跟你的真實性格有點不同？

謙：都係㗎，咁咪有挑戰囉！

盧文達與真人性格迥異：我不會妥協！

Q：你愛跟別人爭辯？抑或鍾意收收埋埋，不會表達自己想法？

謙：我是一個很有睇法的人，但我未必會時時刻刻都表達出來，因為我基本上不是一個會講很多說話的人，只會在某些場合，遇到某些人，我才會表達出來，所以你問我跟盧文達這個角色是否相似，都幾唔似，這個角色比較怕事，比較會妥協，我會用這個字（妥協），而我是一個不會妥協的人。

Q：你講到不妥協，從很多方面都看得出，我在訪問前想到一點，就是外界對你的期望，跟你實際做出來的行為相差頗遠，比如大家都會話劉俊謙好靚仔，又高大，又大隻，好有明星相，應該做偶像派，但我知道你追求的是演技上的，或者是藝術上的自我追求，屬於內心層面的，不然你在演藝畢業後都不會過台北藝術大學讀跳舞碩士吧？（他說最終沒有畢業）。我上述說的這種想法，是否影響到你？我意思是，大家都覺得你很有潛質，大家都想你在演藝事業上有更多發揮，但你又好像不是這樣想，論知名度，現在確實仍有很多人不知道「劉謙」是誰，而那些認識你的人，又會覺得你愛走偏鋒路線，言即，「劉謙」大家都知道係頗厲害，係OK的，但要講過你有哪些作品，一時之間又會說不出，你覺得你現在是否處於這種狀態？

謙：都係㗎，我相對上是屬於少產的演員，我追求的是質素，我做每個創作的時候都一定會問自己，它的意義是甚麼。對某些人而言，意義就係搵錢、知名度能夠提升，這些我都絕對要考慮，我不是大家講到那麼的「神聖」（清高），但同一時間我都會很在乎，點解我要做演員？我關心的是甚麼？有哪些事情我是感興趣，或者有甚麼事情能夠打動我，這是我每次決定是否接受工作邀約時都會考慮的事。比如香港的教育制度，或者某些社會議題，跟人文關懷有關的事情，我都幾關心，這是我決定接拍《教束》的另一個原因。

對我而言，劉俊謙既搞笑又認真，看他的IG，有時會整古做怪（見真人時尤甚），有時則會嚴肅老正，有時又會傷春悲秋，似諧星與藝術家的混合體，無法為他下一個明確定義。「咁咪好囉，唔需要Define劉俊謙係邊個，只要我做到出嚟，我嘅角色令你入信，咁就足夠，劉俊謙係點，真係唔需要畀人知道。」（葉志明攝）

慨嘆香港教育制度如工廠 每個人活在同一標準

Q：《教束》這套劇提出三大問題：合約教師的掣肘、津校直資變相鼓勵精英文化、考試制度下學生被過份操練，你覺得劇本哪個部份最能夠引起你的共鳴？而這套劇有沒有令你發現，原來香港的教育制度問題多多，這個制度到底培育了一班怎樣的人出來？

謙：我有時會想，香港的教育制度有如一座工廠，為何要令到所有人都一模一樣？我覺得香港有很多人讀書成績很好，Phy、Chem、Bio（物理、化學、生物），但當他們大學畢業後投身社會，你會發現這個人「唔知做乜㗎」，我覺得身邊有很多這類人，若果你問他們人生追求甚麼，好的，我不否定這種價值觀存在，我容許的，但令我疑惑的是，難道一切只是為了生存？你有一定學歷，找到一個份不錯的職業，然後便一直這樣生活下去，而很多人覺得這是一種Norm（社會既定標準），人生好像沒甚麼選擇，我覺得唔係囉，但這種價值觀，絕對是今時今日香港的教育制度植入到我們身上，但包括我自己都懵然不知，潛意識裏都有這種價值觀，好像有一種程式要跟隨，一種生活的程式，如果你賺不夠多少錢，你就不夠Secure，But why？I don't understand why！我覺得香港人的Mind set好唔Free呀！或者是教育制度令我們沒有Freedom在內，其實我們是有Choice㗎嘛。

Q：你在體藝中學讀書，這間學校對很多人而言已經是不一般的中學了，因為校內極為着重體育和藝術創作，剛才你提及到身邊有很多人都被那種Norm包圍，回望過去，你讀體藝時，是否已經有很多同學都是不知道自己想要甚麼？

謙：有的，我最深刻的是，其實在體藝讀書，一樣要考會考和A-Level（高級程度會考），只不過他們會花比較多時間在藝術和體育方面。我有很大的感覺是，我以前身邊有很多做運動很叻的人，有些甚至已是港隊隊員，但因為政府不支持（運動發展）這件事，他們中七畢業（現在是中六畢業）之後進大學，雖然可以繼續玩體育，可以繼續留在港隊，或者加入大學校隊，但畢業之後，我打個比喻，去了做會計，我不是想小看會計，而是為何好似必須要跟隨那種既有模式，而原因是，香港政府投放很少資源在藝術和體育方面，但換句話說，你做一些賺到錢的工作，比如金融，是大把「錢途」的，但我會覺得很惋惜的是，為何他們要接受這種狀況？你見到他以前踢波很棒的，然後去了做會計，我會問為何要這樣呢？而且是不止一個，很多朋友最終都去了做文職工作，但他們不是不想在運動界發展，而是沒有這個空間，因為香港政府不支持。

Q：你當年在體藝是選修運動還是藝術？

謙：我是運動那邊的，跟藝術完全無關，我是靠考游水入讀體藝，因為讀小學時，我跟同校另一位同學都是泳隊，他想去報考體藝，我們便一起去試，結果兩個都考得到。

Q：讀過你之前的訪問，你講過，中學時代參加劇社是因為不知由何時開始，你發現內心有很多負面情緒，但不知怎樣表達，之前有位女同學跟你說：「你不如參加Drama Club啦！」（謙：類似係咁！）你現在回想，是否很感謝她當年建議你入劇社？

謙：多謝㗎，其實她說得很Casual，但人生永遠都是如此，我覺得，咁咪試下囉，點知就走上這條路。

（葉志明攝）

（葉志明攝）

中二膝傷引發負面情緒 在劇場裏找到宣洩機會

Q：當時你讀幾年級？有甚麼不開心？

謙：讀中二的時候，因為當時候運動做得太犀利，膝蓋有些受傷，暫時不能夠繼續做運動，但這個「暫時」都維持了一段頗長時間，我就覺得人生再沒有意義了，開始胡思亂想，只顧着打機，將自己躲藏起來，由這個時間開始，我發現自己並非想像中那樣正面，受傷前經常做運動，會覺得自己是一個陽光男孩，但原來不是，我內裏有另一面存在，而這一面，作為一個中學生，尤其是男生，不太懂得抒發那種負面情緒，剛巧戲劇是一個頗為不錯的渠道讓我宣洩。至於那位女同學因為覺得我有表演慾，又覺得我貪玩……

Q：怎樣貪玩？你認同自己是個貪玩的人？

謙：我認貪玩㗎，都有整蠱老師，成班「體藝仔」，癲㗎嘛！（最癲試過做甚麼？）嗱，呢個都唔係好癲，我們會將一個橙放進別人的內褲裏再捏爆它，又試過有日放學，我們一齊玩對射橡筋，有殺傷力的，射到有位同學的學生褲穿了，即係做呢啲嘢囉，哈！

Q：為何這樣？為宣洩情緒？抑或跟同學一起柴娃娃，沒意識地去做這種事？

謙：純粹貪玩，至於你說的那些負面情緒，就是長大之後，意識到自己有這一面，又不懂抒發出來，於是那位女同學就建議：「不如你試下玩Drama Club啦，好似幾啱你喎！」結果一玩就鍾意咗。記得讀中六、中七時，校內有四社戲劇比賽，我是紅社，我好似又做導演，又做演員，又一齊去寫劇本，那次最深刻的是我們奪得所有獎，我獲頒最佳男主角，其實（對於舞台）我甚麼也不懂，但站在台上的時候我很投入。（故事講甚麼？）唔記得喇，是我們一起創作的，講成班村民要對抗強權，我就率領大家去拯救公主，與壞人對打，然後在台上流下了第一滴眼淚，我覺得這種感覺好真實好正，整個過程都很深刻。

Q：你覺得加入劇社後有很大轉變，所以順理成章，中七畢業之後入讀演藝？

謙：坦白講，當時對於演戲這回事，了解並不是太深，因為我JUPAS放榜成績唔好，我又不想讀ASSO（副學士）和High Dip（高級文憑），就有人建議我不如嘗試報讀APA，咁我咪試下囉，感恩又考上咗，入讀戲劇學院，主修表演。

（葉志明攝）

劉俊謙指自己當年初初接觸表演這回事時，是抱着一種運動員心態去演戲，無法看到自我的缺點，加上自尊心太強，甫進入演藝學院讀書，即遇上沉重打擊，打擊來自啟蒙老師陳淑儀。「記得剛剛入讀演藝時，有次演出一段戲劇，他說：『You are lazy!』（你懶惰！），我心裏想，我唔Lazy呀，我很努力準備，落堂後我走去後樓梯哭了出來，是真正崩潰地哭泣，因為覺得很委屈，為何你要這樣看我？我不懂！但事後細想，我這樣努力是為了誰？原來那時候我是有點演給別人看，我視此為一份功課，好似以前中學生做功課那樣，老師我只是給你做做樣子，但不……演戲永遠都是觀照自己。」（葉志明攝）

做戲永遠反映自身弱點 入演藝遭老師戮破自尊心

Q：在演藝學院讀書，有如走進另一個世界吧，你覺得這段時間學會甚麼，是一生受用，對你現在的演藝事業有很大影響？

謙：Acting（做戲）永遠都是反映當下的自己，很多時候，我們看別的演員飾演不同角色，就會覺得，那怕角色本身跟真實的自己有多不同，都會從中找到部份的「自己」，比如我們仍是學生時，有些同學尚未Well Trained，當他們去做一些練習時，我們稱之為「Scene Work」，一段短劇，他們面對一些關於Acting的問題，正正就是他們人生面對的問題。打個譬喻，有一場戲，那個同學仔飾演的角色，擺明要很主動的去爭取一些事，但乍看其演出就是不夠主動，原來這就是他的性格，為何如此？可能他怕主動爭取的話會受傷害，所以最終得不到自己想要的東西，不斷推演下去，Acting就似一面鏡，映照當下的自己，我去到今天都是這樣想，我覺得自己2012年畢業，至今已7年了，我的演技不斷在變，我自己亦然。

Q：在演藝未畢業之前，那塊「鏡」照到你甚麼？

謙：自尊心很強！我初初是以一種運動員精神去演戲，上堂做練習，當老師問：「有邊個想出去？」（舉手）我試，我試！很有拼勁，很有熱誠的衝出去，但這樣有好有唔好，好的就是有種無懼精神，死就死啦，就衝出去；弊處是，我經常看不到自己，那種我對於自己的認識、那種Refection（反省）的能力很低每當老師給予評價時，就會起槓。做戲最煩就是，如果是畫畫，有人話那幅畫畫得唔靚，對方是評論那幅畫，如果有人話你做戲做得唔好？這件事便很Personal了。你係咪話我唔好呀？點解老師你會覺得係咁？我唔係咁樣囉！但老師就是要打破這種自尊心。

Q：誰人打破得最多？

謙：陳淑儀老師！（陳是資深舞台劇演員兼劇場導演）他是我的啟蒙老師，他不單止要經常應付演戲，而是透過演戲去應付我們每個人。

Q：他說過哪句話傷得你最深，但事後回想，你又覺得這句話對你很有影響？

謙：記得剛剛入讀演藝時，有次演出一段戲劇，他說：「You are lazy!」（你懶惰！），我心裏想，我唔Lazy呀，我很努力準備，落堂後我走去後樓梯哭了出來，是真正崩潰地哭泣，因為覺得很委屈，為何你要這樣看我？我不懂！但事後細想，我這樣努力是為了誰？原來那時候我是有點演給別人看，我視此為一份功課，好似以前中學生做功課那樣，老師我只是給你做做樣子，但不……演戲永遠都是觀照自己，意思是演戲並非如此偉大，是很自私的，永遠都是對自己，你點樣睇？呢樣嘢對你嚟講係乜嘢先？我當時根本沒有這種意識，所以我是Lazy，這次經歷我很深刻。

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2016年跟黃子華和陳法拉合演舞台劇《前度》，是劉俊謙演藝事業的一個轉捩點，他在劇組遇上另一位恩師、導演陳曙曦。「佢好嚴厲，嗰陣時真係俾佢寸到我一棟都冇，因為當時仲有少少自尊心過強嘅問題，我好介意佢點睇我，因為我好想證明畀佢睇，我係識做戲，但我覺得佢就係要攻破我呢個弱點，因為當你愈想證明你得嘅時候，出發點就愈會變得唔夠純粹，咁樣係影響緊你創作。加上《前度》呢套劇有好大嘅場面，場次又好多，所以覺得當時係有一種，好似所有嘢都要迫使我內心要（加快）成長。」（葉志明攝）

劉俊謙笑言小時候有看陳秀雯在亞視主演的劇集《再見艷陽天》，今次終於在《教束》裏合作，並多次演對手戲，獲益良多。「好準確呀呢個人，咩叫唔多唔少，不溫不火就係Amy姐！首先佢好了解鏡頭呢樣嘢，有時你會覺得，下？嘩！真係淡淡然，但夠晒喇！」（《教束》劇照）

畢業7年心態逆轉 從機器中尋找演戲新樂趣

Q：我看過一篇2012年你接受《蘋果日報》的訪問，當時你說自己認清做藝人不是你杯茶，又說不愛拍劇、拍戲，因為不喜歡只對着鏡頭或者空氣演戲，不是跟其他人對戲，剛才你說過畢業7年來，演技不斷轉變，個人而言也是如此，是否指心態上都有不同了，因為拍劇的確令你的曝光率增加，比以前更易「入屋」， 加上7年前你才24歲，今年生日後你都31歲了，個人成長了，心態上必定跟以前有不同，我就當現在的你是「劉俊謙3.0」，你覺得有哪些地方變得不同了？

謙：比以前享受多了拍戲和拍劇，初頭（當年受訪）有這種想法是基於我不太了解電視和電影製作是怎麼一回事，直至到我參與多了這方面的作品，近年來除了拍戲，也有參演電影，我會發覺，其實只是（演出的）形式上不同，過去一段時間，我都花了頗多時間（功夫）去研究這回事，特別是拍攝的時候，我會很喜歡去留意機器，到底攝影師怎樣擺放機器與拍攝角度？Camera movement又是怎樣，坦白講，我覺得所有老前輩都有這種預測能力，他們會知道（拍完之後）大概點剪（剪接），然後他們就會懂得如何分配整場戲的Flow（脈絡），當我慢慢了解原來電視電影是這樣運作，我會覺得我享受多了，因為我的確不是演給觀眾看，是我跟對手去Serve（配合）鏡頭，這個對我而言已變成一種新樂趣。

陳秀雯預備充足演繹精準 廖啟智的「全知」帶來新領悟

Q：我想今次你拍《教束》就有很大樂趣吧，智叔（廖啟智）、Amy姐（陳秀雯），都是很厲害的演員，尤其是陳秀雯，她已經很長時間沒拍港劇，而她飾演的「林副校」是一個對「盧Sir」影響很深的角色，你覺得今次 Amy姐合作有何感受，有甚麼衝擊？

謙：這個人很準確！甚麼叫「唔多唔少」、不溫不火，就係Amy姐！首先她很了解鏡頭，有時會覺得，下，嘩，真係淡淡然，但已足夠了，你會知道何謂（演出）精準。

Q：有哪一場你跟她對戲，覺得自己即時有進步？

謙：記得開工第一天，就要完成幾場（與陳秀雯）兩個人的對話戲份，你會見到她有自己的筆記簿，寫滿筆記，去到埋位演戲的時候，她會預留空間跟導演和我去討論，但有些東西她會預先設計好，當她帶着這種設計，就可以跟對手在想法上有踫撞，她這種準備工夫令我很深刻，去到現在我開工，有時也會有這種Practice（練習），因為拍劇拍戲的時間實在太少，你要跟對手有交流，又要預留空間應付可能出現的變數，但有些事情確實要預先設計好，倘若你兩手空空，我會覺得除非很有經驗才可以這樣。

Q：跟智叔的戲份多不多呢？

謙：唔多，但我從他身上學會何謂「知晒所有嘢」！智叔真係……你覺得佢知晒啲鏡頭㗎，一望就知道鏡頭的尺寸、移動方向，他知道要怎樣去配合鏡頭拍攝，他一清二楚，這種技巧在我開工初期的時間已知道，他真是經驗老到。

Q：很多時，觀眾對於「好戲」的概念呢，必然覺得是情感表達上很出色，但你這樣說反而為「好戲」的定義再增加了多一點點詮釋，就是如何跟機器溝通，再將自己的情緒適當地表達出來。

謙：我突然之間想起，有一年康城影展，柳樂優彌擊敗梁朝偉奪得康城影帝（2004年的是枝裕和執導的日本電影《誰知赤子心》），我很深刻的是，梁朝偉唔順氣，覺得小朋友不懂做戲（當年梁朝偉在機場受訪時曾說：「竟然輸畀個小朋友，小朋友有乜嘢演技呀？」）。我不否認小朋友懂得做戲，但那種並不是演技，為何我會扯到這個話題呢，因為論情感表達，成年人永遠無法跟小朋友比，因為小朋友情感必然最真摯，但是演技話明有個「技」字，就必需包含可以應用得到的技術，你見到很多好演員，他們可以重複去演，不止做一個Take，有時甚至要做4、5個Take，又會見到他們演出時是有舖排，有舖排即是有設計，有設計就並非純粹情感表達，是指你怎樣去講故事，上述這些，統統都是精心設計，只不過你如何將這些很刻意的設計變得不着痕跡，令觀眾看上去的時候，變成一些很Organic（不經修飾）的東西，我會認為這就是好演員，而不是像某些演員的那種，演甚麼都像灑狗血似的，有太多情感，但可能沒有層次。

相比智叔，劉俊謙跟朱栢謙在《教束》裏的對手戲其實更多。「雙謙」合壁，威力無窮，觀眾相當受落。對於「朱謙」這位對手，「劉謙」這樣形容：「佢係一個好暴力嘅人，貪玩到不得了，有陣時係不斷挑戰導演嘅底線啦，但導演又好鍾意佢嗰啲超越底線嘅行為，我哋有時會用Stereotype呢個字，有啲演員做戲好Stereotype，『朱謙』就完全係唔咁囉，估唔到呢個人冇啦啦做乜，呢種Surprise係令到我覺得好過癮嘅。」（《教束》劇照）

（葉志明攝）

我哋係咪真係差過所謂黃金時代嘅演員呢？

Q：今次你在《教束》做老師，同一班比自己年輕10年的新演員合作，你會想起甚麼？想起以前讀書時代的自己？想起自己原來年紀已經唔細？我會想起，很多人眼中你仍然是「新晉演員」，但放在《教束》裏，又有老戲骨，又有新人，你好似夾在中間，你自己的想法如何？

謙：第一樣，就是剛才你講到，我自己年紀都唔細，因為日日都要開工，朝早5、6點開機，所以我休息時候真係攰到攤喺度，瞓着咁滯，或者要看下一場的劇本，但那班𡃁仔才20歲左右，他們休息時仍可以一齊玩，成班一起唱歌、傾偈，我就心諗：呢啲就係叫青春，就係我冇咗嘅嘢，Through out整個process，這個想法都幾強烈。第二就是，你剛才說我「夾在中間」這件事，是的，香港（演出）機會真的不多，我經常都會想，我哋（這一輩）係咪真係差過所謂黃金時代嘅演員呢？說的是梁朝偉、張國榮、梅艷芳等等，他們可能真的有很高天份，但回想一下，當時有多少作品？他們有幾多練習機會？他們有幾多可以做得不好的機會？然後當他們成長到某個階段，就會成為一位好演員，我們這一代太少這種機會了。

Q：你都承認自己產量不多，你選擇工作時不要那麼挑剔便可以呀？！

謙：不是的，就算好似有些人不揀擇，能夠拍得到的是甚麼？好的導演，有些已經不再拍戲了，有些已經北上發展了，有些就很少產，有時你做一些質素差的作品，自我提升也有限度，這正正就是我們這批新演員面對的問題。

Q：現在一刻，你自己想在行內的定位是甚麼？你不能否認自己是一名靚仔，他不能否認在Appearance上面是有吸引力的，但你如何確認自己現時的定位？因為這樣對你將來的事業發展有很大影響，你有沒有思考過這個問題？

謙：我的定位……我都頗渴望自己成為一位很獨特的演員，意思是你無法定義我可以做到甚麼演出。

Q：即是說不應該區分你是電視劇、電影、舞台劇演員？

謙：正確，或者是，劉俊謙呢，就只會做某一類角色，「佢做唔到嗰啲演出嘅！」（有沒有你很想演，但人家覺得你做不來的角色？）冇喎！我只是覺得，我想我現在的發展路向和可塑性是可以很大的，我係一個好Flexible的演員！

「我係一個好Flexible的演員！」聽到劉俊謙這樣說的時候，我就會想起「爛Gag」，因為他真人確實是很「Flexible」── 自小習泳，柔軟度極高，他不時會在自己的IG上載示範「男人心一字馬」的絕活，我隨即要求他當場示範，劉謙二話不說立即在ViuTV的總部內鬆筋，我跟其經理人當堂嚇一跳，然後齊齊大笑！（葉志明攝）