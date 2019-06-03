【六四三十】創作舞台劇《5月35日》　莊梅岩：六四從未講清楚！

舞台劇作家莊梅岩，多部作品都直面社會政治，《野豬》放大港人對政治及新聞審查的恐懼，《教授》從學生抗爭出發直戳大學教育痛處，批判不留情面。但對她來說，六四是人生中必需要寫題材，每隔一段時間就會想想如何去寫卻從沒沾手，因為她一直在等待一個「calling」（感召），能夠令她決心觸碰這個神聖題目的感召出現，直至當上媽媽，理解為人母親的責任和意義，能代入天安門母親的悲痛，她覺得是時候了。 新作名為《5月35日》，今年5月31日首演，這次莊梅岩以六四死難者亡魂的視覺，去看天安門母親的劇作，更讓觀眾去思考，在強權下就要扭曲地生活。她坦言從蒐集資料那一刻開始，壓力已從四方八面襲來，甚至排練地方也要保密，但她堅決要完成這次演出，「六四還有什麼好講、有什麼未講？其實我們從來都未講清楚過，從未得一個答案，從未面對過歷史。」

《5月35日》以亡魂視覺，看天安門母親和難屬。（劇照）

藝術家應該不畏強權

1989年，莊梅岩是小六學生，她記得北京民運期間，班主任讓她們一起剪報、討論時事，這是她人生第一次覺得自己需要去接觸社會、國家大事。最終這場民主運動以六四的子彈和坦克鎮壓告終，「我當下雖然只是一個孩童，但還是很震驚，因為知道什麼是生死。看到電視上開槍，看到父母親、師長和社會各界的悲痛，明白這是一件很重要的事。」

在福建出生，莊梅岩兩三歲跟隨在文革倖存下來的父母來港，雙親的耳濡目染、回鄉探親的所見所聞，令她對暴政有所認識，「政治的黑暗如何摧毀人生，我並不陌生。政府專制、獨權，沒有自由和發言空間，是很苦的人生，最壞可以連命都沒有，而且是有大批大批的人死亡。」六四印在莊梅岩的腦海中，升上中學後，身邊的同學朋友紛紛移民，她的家庭環境不容許選擇此路，但這一切令她知道，原來北京的槍聲影響着自己身邊的每一個人，亦影響着自己的性格和選擇。

中學畢業後，莊梅岩入讀中大心理學系，之後到演藝學院攻讀編劇深造文憑，又獲英國倫敦大學皇家哈洛威學院戲劇碩士。「藝術是一種很關照自己人生、剖析自己性格的科目。拆解自己身份、喜好、目標時，發現原來追求自由、民主，抗議暴政這些元素，早已在自己血液中。」莊梅岩覺得，藝術家就是應該不畏強權，正如推翻共產政權後擔任總統的捷克劇作家哈維爾（Václav Havel），以及現代主義戲劇之父、挪威劇作家易卜生（Henrik Ibsen），他們筆下的劇本，都是與社會政治有關，「為何我們自己社會沒有這類劇本，我應該要去創作這類劇本。」

劇作家莊梅岩說六四是她心中神聖的題材，終於在今年放上舞台。（羅國輝攝）

劇作風格揭露現實 要求觀眾直接思考

莊梅岩筆下的《留守太平間》，講當無國界醫生面對理想和現實的掙扎；《聖荷西謀殺案》借一對朋友重聚揭開人性陰暗面；《野豬》將很多香港人最感恐懼的政治與新聞審查挖出來放大；《教授》從學生抗爭出發直戳大學教育痛處；《短暫的婚姻》講幸福總的脆弱和稍瞬即逝，機關槍般的長對白，逼觀眾不斷思考，不可怠惰。

不過有一個題材，莊梅岩一直未有觸碰，這就是六四。她讀演藝學院時已經想以六四為題材創作，這個想法一直在腦海中，但未找到好的述說方法，莊梅岩形容似是宗教上等待「calling」（感召）。兩三年前她等到了，「兒子長大，教他社會、人生意義時，我開始慢慢理解母親的責任。我代入到天安門母親、六四難屬，感受他們會對慘劇，卻沒有得到任何回應的難過。」

天安門母親發起人丁子霖的兒子，1989年6月3日晚在木樨地中槍死亡。她曾有數年獲准在嚴密監控下路祭，但近年六四前後她都被軟禁。（美聯社）

代入難屬世界 從孤獨中看見憤怒

世上有千萬種方式講六四，得到感召後，她深信以母親角度出發，展示出來的愛更見真切，惟藝術技巧上仍然平庸，最終以死難者亡魂的視覺開筆。故事描寫一對夫婦，孩子在六四時死去，媽媽很想去追討，惟丈夫因種種原因和壓力而放棄。三十年後，夫婦已經老去，媽媽決定反抗，不是要推翻政權或找官員問責，而是想做最簡單的事情——到天安門廣場路祭。這是莊梅岩在父母生病時最直接的感受，「他們生病我可以照顧，但天安門母親要獨自對人生漫漫長路，我代入那種孤獨，覺得用亡魂的角度力量更大。我無法想像，假如我離開這個世界，父母如此傷痛下，還要遭受不公平待遇，被政府控制言行和自由，如果我看到會很憤怒。」說這句話時，莊梅岩語氣愈是平靜，旁人反而愈會感覺到她那種壓抑的激動。

《5月35日》由兩位年輕演員郭翠怡、邱頌偉，飾演劇中喪子的父母。莊梅岩希望可以帶來黑色幽默，而導演則由李鎮洲擔任，「我並非對這個劇本有100％信心，我需要一個有擔當和有能力的導演與我一起走這條路。」她說埋班時均是找最合適的人，並無擔心演員受壓退而在選角時自我審查。

借劇名來想像 將來港人要擦邊球？

六四是一個敏感詞，在中國內地，人民總要打擦邊球去提起，「5月35日」是其中一個說法。莊梅岩以此為劇名，卻非自我審查，「香港人不明白，在如此政權下就是要這樣扭曲，我們想不想過這些生活，十年、二十年後講六四，是否要像內地那樣用擦邊球呢？」

雖然我們仍然可以公開講六四，但現實是，今時今日在香港，無論做出版或拍電影，自由創作空間愈見收窄，紅線處處，大家為保住飯碗，大多選擇妥協，惟獨劇場界仍能保住頭上一片青天。莊梅岩認同，劇場是個最美好的地方，因為電視、電影，牽涉很大銀碼，必與政治掛勾，「難聽地說，入劇場這行都不太在意這些，所以我們守原則守得更緊。」

《5月35日》是莊梅岩與「六四舞台」合作的結晶，後者創作多齣與六四有關的舞台劇，包括六四二十周年的《在廣場放一朵小白花》和之後的《王丹》、《那年我的孩子十七歲》、《讓黃雀飛》等，舞台劇首演後，會到不同學校巡演。以往曾經發生過有工作人員收到電話而退出，亦有學校受壓而拒絕。

六四事件三十年後，天安門廣場監控嚴密。（羅君豪攝）

莊梅岩說，創作《5月35日》時，在資料蒐集階段開始，就受到不少壓力，「有人叫我們不要做。其實最好全世界都不再提（六四），然後人人遺忘這件事，再叫『愛國使者』出來說『根本無死過人』、『你們在作大』等。」在此她不願多談如何受壓，並非因為害怕，而是不希望在演出前模糊焦點，「人人都說審查、創作人遇到的壓力，但我們不要忘記八九六四的死難者和家屬，以及一切要逃亡的人、受苦的人。」

她希望《5月35日》演出後，讓非牟利團體可繼續在不同學校繼續排演這部劇本，透過劇場教育，繼續感染新一代堅持下去，因為歷史總是不斷重複，正如要紀念世界大戰、中日戰爭，就是要明白帝國主義的極致與貪婪的下場，「六四也是歷史一部份，要吸收錯誤，要讓當權者明白，這樣殘殺一班人是錯，但他們連認錯也沒有，何來說反思？」

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