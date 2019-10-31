MONSTA X元虎被網紅爆欠債20萬港元兼偷竊　否認後突宣布退出組合

韓國男團MONSTA X中的人氣成員元虎，近日被網紅鄭多恩（即T.O.P前女友韓瑞熙現任天菜同志男友）爆出欠債多年外，更被爆出曾於2008年因偷竊而判入拘留所等。負面消息滿天飛的同時，元虎通過所屬公司Starship娛樂否認事件，但今天（31日）下午卻突然宣布退出組合。

元虎因有着帥氣五官和健碩的身材而擁護大批粉絲，可是最近卻被網紅鄭多恩大爆多年從前的黑歷史。29日鄭多恩首先在IG貼出元虎的照片並講到：「浩錫啊（元虎本名），到底甚麼時候還錢？」她與朋友的留言間更提到「為甚麼要我與公司直接聯絡」和「每天說到錢他就潛水，可以怎樣？」等。事件快速惹來關注後，鄭多恩再加碼貼出與元虎代表律師的對話。根據對話中可見，二人曾在驛三站同租一單位，可是男方從來沒有交過租，要在鄭多恩的一千萬韓元（約7萬港元）保證金內扣除。多年來元虎更持續向對方借錢，當中涉及三千萬（約20萬港元）直至2016年底才還了其中的200萬（約1萬5千港元）。

日前鄭多恩首先在IG大爆元虎欠債一事，女友韓瑞熙更提及涉及三千萬韓元。（IG/@cvors）

按圖睇鄭多恩追撃元虎事件：

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元虎上傳手寫信對成員及粉絲道歉。（微博/@韓國me2day）

除此之外，鄭多恩更大爆元虎曾偷對方的東西並放到二手網站上拍賣，而對於鄭多恩的爆料，Starship娛樂則全部否認。不過爆料並沒有結束，後來鄭多恩和女友韓瑞熙再在Twitter上公開疑似元虎曾於2008年偷竊的事件。原文講到「我知道你在2008年做的事情，水源拘留所，『特殊偷盜罪』嫌疑，少年院就不是前科了嗎？」雖然沒有指點名元虎，可是鄭多恩接連多次追撃，難免令網民想起主角正是元虎。不過就在MONSTA X 28日推出新專輯後，公司突然宣布爭議不斷的元虎今天起退出組合，令粉絲非常震驚。

另一成員Shownu今天亦爆出不倫戀的醜聞，有指他搭上人妻後一直仍與對方聯絡。不過較早時間已有網民貼出與律師的對話，指Shownu並不知道對方已結婚及有男友，如果知道女方有另一半則不會開始交往。對於醜聞公司剛才亦發聲明澄清事件，指Shownu的確與該名女子一直保持聯絡，可是女方未有告知他8月已結婚的事實。了解過後，Shownu並沒有與對方開展關係，亦已表明不會介入他人婚姻的立場，向受影響的人士及粉絲道歉。

爭議仍未完結，元虎今天突然宣布退出組合。（Herald POP）