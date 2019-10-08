T.O.P前女友韓瑞熙認出櫃　天菜「男友」曾同因吸毒被判刑

是非多多的BIGBANG T.O.P前女友韓瑞熙（韓瑞希），繼早前又捲入iKON前隊長B.I的毒品風波後，近日又因認與《臉贊時代》紅人鄭多恩（정다은）出櫃而成為韓國網民間的熱話，橫掃韓國新聞熱搜榜。由於早前韓瑞熙仍否認緋聞，所以突然認愛又惹來不少爭議。

韓瑞熙一直被視為事端多多的人，所以她首次與《臉贊時代》中被稱為「天菜」的網紅鄭多恩傳緋聞時已引來關注。當時韓瑞熙否認事實，強調二人只是好友，並不是戀人關係，但由於鄭多恩曾講過韓瑞熙是她的理想型，加上種種證據，粉絲依然不相信。上月25日，鄭多恩在IG上傳與女生拖手的照片，粉絲指從美甲指出二人拍拖證據確鑿，可是韓瑞熙則以「我有個交往了5個月的男朋友」而再次否認。

T.O.P前女友韓瑞熙認出櫃，與《臉贊時代》「天菜」網紅鄭多恩交往一段時間。（IG/@hxxsxxhee）

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二人的戀愛近日不停燃燒，就在今天韓瑞熙終在個人IG上承認與鄭多恩交往一事。韓瑞熙在IG直播中大方認出櫃，她更講到：「比大家想像的交往得更長時間了…」韓國人對於同性戀仍有少許保留，因此想大方出櫃絕對不是一件易事，有粉絲祝福的同時亦惹來不少批評。2017年韓瑞熙因與T.O.P一同吸食大麻而被判3年有期徒刑，緩期4年執行；而鄭多恩則於2016年，因與朋友吸食冰毒而被判1年10月有期徒刑，所以不少酸民笑言「互相吸引果然還是有理由的」。

韓瑞熙在IG公開戀愛，被粉絲讚非常勇敢！（IG/@hxxsxxhee）

按圖了解T.O.P前女友韓瑞熙：