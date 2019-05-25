《PRODUCE X 101》首輪對抗名次公開　MONSTA X周憲遇舊戰友落淚

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》播出第4集，繼續練習生的組合＜X＞對抗，以BTS防彈少年團、SEVENTEEN和Wanna One等前輩的歌曲作對抗。繼上集表演EXO《Love Shot》而登上熱搜的金宇碩後，今集金曜漢、金敏奎和宋亨俊等人氣練習生都成為話題。

組合＜X＞對抗中，獲勝的隊伍可獲得額外福利票3000票外，隊中的第一名更能額外獲得原有票數的10倍獎勵，因此每位練習生都落足力準備。上集金宇碩憑着性感的舞蹈和熟練的鏡頭感，成功獲得大眾的關注，今集多位大熱練習生的表現也備受期待。一輪激烈的競爭後，最後由金炫彬和洪成鉉組成的《No More Dream》隊以597票獲得第一名，而包括金曜漢、韓勝宇和車俊昊等高人氣練習生組成，被稱為「復仇者聯盟」的《BOSS》隊，竟只獲得566票，結果令人意外。

有金曜漢、韓勝宇和車俊昊等人在內的「復仇者聯盟」，竟然沒有拿下第一位。（PRODUCE X 101截圖）

來自A班的金炫彬，在組合＜X＞對抗中獲得第一名。（PRODUCE X 101截圖）

組合＜X＞對抗總分數第2至10名練習生：

+ 5 + 4 + 3

今集節目請來MONSTA X成員周憲擔任特別導師，為練習生們進行Rap指導，其中與Sidus HQ練習生朴宣浩重遇的畫面，睇到一班觀眾非常感動。MONSTA X出道前，兩人同為STARSHIP娛樂的練習生，一同經歷了長時間的練習生時期。最終朴宣浩未有成功出道，轉到其他公司以演員出道。為了實現長達10年的偶像夢，他視《PRODUCE X 101》為最後機會，並在節目與周憲相遇。周憲接受訪問時坦言：「與宣浩哥哥曾在同一組合，一起渡過了有趣的時光…感謝他仍然不忘當初的熱情…」自己也忍不住落淚，場面令人感動。

MONSTA X周憲與朴宣浩再相遇，展示出深厚的兄弟情。（PRODUCE X 101截圖）