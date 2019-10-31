【解決師．多圖】張文慈細妹勁Pure　原來唱得跳得仲係女團成員！

無綫台慶劇《解決師》裏面除了女主角唐詩詠，和一班女學生中的郭思和林映蔚外，原來也有隱藏美女，說的就是飾演Madam Ma（張文慈飾）的妹妹馬悅彤的紀沛。

紀沛大爆在拍劇演她家姐的張文慈對她很好，第一次見她已叫她阿妹，令她覺得好親切。（電視截圖）

劇中，馬悅彤的角色其實頗可憐，因為她從小患上罕見的病，要出入醫院，不過家姐Madam Ma就對她不離不棄，非常愛錫她。而第13集更透露原來Madam Ma身為警察但要暗中卻幫黑幫中人太子（李天翔飾）辦事的原因是要換取妹妹的醫藥費。而阿彤在認識家姐的下屬Man Sir（張頴康飾）後，更好似有點喜歡對方。雖然紀沛暫時只有幾場戲，不過已經得有網民留意到她的演出。

紀沛現時在劇中的對手戲都是跟張文慈和張頴康的。（電視截圖）

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紀沛全名叫岑紀沛，今年25歲，她的外表甜美可人，最令人記住的是她眼角下的淚痣，非常吸引。她接受《香港01》記者訪問時指自己本身是讀平面設計的，但就對演藝有濃厚的興趣，從小到大已有學唱歌跳舞，學過中國舞和現代舞，聲樂跟樂理都考到八級。她透露自己在2016年參加過內地的著名選秀節目《超級女聲》，成績是入選全國300強，其後也有簽過公司，加入過組合超級女團，不過後來就因為私人理由回香港發展繼續接觸不同類型的演出。

紀沛指她也有份演出劇集《逆天奇案》。（受訪者提供）

網絡上都有一些她唱歌跳舞的片段，講到她想走的路，還是新人的她就說︰「如果嚟緊問我想唱歌定拍戲呢？我冇話規限自己想去邊一邊嘅，睇吓邊一邊嘅機會會大啲。（咁邊方面有興趣啲？）其實我而家拍劇接觸過兩次，咁我對於呢樣嘢係幾有興趣，因為我覺得幾表達到我自己嘅情感。」原來這次是她第二次拍劇，是TVB主動找她拍的，她第一次參演的劇是2017年的《溏心風暴3》，有了上次的經驗，這次《解決師》拍攝時已沒有這樣緊張。她透露接下來的也在劇中有一些戲份，大家可以再留意一下她了！

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