【解決師】劇中同王浩信有特別關係？　胡琳︰我對佢超越咗愛情

無綫劇集《解決師》劇情愈來愈緊湊，懸念愈來愈多，究竟是誰殺死Chloe（張曦雯飾）？而劇集中，Linda（胡琳飾）的身分似乎非常特別，究竟她是否幕後的Big Boss？

Bianca大讚劇本寫得好，「因為入面嘅關係唔係淨係咁簡單，好容易畀人估中，而家慢慢件事發展落去，大家會唔會有唔同嘅揣測。」（劇照）

首先，有不少人質疑Linda和John（詹秉熙飾）和Chloe的死有關？是否他們殺死她？另外，當蔣滔（羅樂林飾）暈倒需要入醫院做手術時，太子（李天翔飾）和Linda對望的眼神有點奇怪，似乎是藏著什麼秘密，所以愈來愈多網民質疑Linda是否奸角。《香港01》記者致電胡琳（Bianca）查詢，她指Chloe的死和Linda的關係並不是直接的，「只不過我知道嘅秘密畀其他人多，我係一個知道好多其他人秘密嘅人。（咁你係咪Big Boss？）唔係，緊係唔係啦，未去到嗰個level，我係藏着別人秘密的人。」難度Linda是幫手隱瞞Chloe死亡真相的幫兇？就要由大家繼續解謎。

說的就是這一幕，Linda和太子對望的眼神。（電視截圖）

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至於講到醫院，太子和Linda對望的一幕，有細心的觀眾有所猜測，不過Bianca就笑言沒有特別意思，「我只係鄙視佢咁粗魯啫，不過如果你睇咗你哋會覺得係咪有啲嘢咁，咁一係就我做多得濟，一係就向好嘅方面睇，就係可以留低唔同嘅線索，等大家去搵喇，始終呢套戲都有好多懸疑嘅部分。」

Bianca指今次是第二次拍劇，感覺比上次好，「有之前嘅經驗係好啲㗎，知道成件事係點運作，上次第一次所有嘢都係唔識。」（劇照）

至於Linda和O Sir（王浩信飾）的關係，似乎Linda幫了他不少忙，而在劇集開始不久就已經有觀眾推測她是否暗戀O Sir？Bianca不願劇透，不過被問到他們之間有沒有特別關係？她說︰「應該會有另外一個人走出嚟囉，咁之前都出現過嘅，咁可能大家冇太過留意成件事。大家會慢慢發現我對阿O嗰個感情係超越咗其他愛情啊或者係點樣嘅。（你哋之間會有事發生？）嗰個感情係朋友嘅感情多啲囉。」

Bianca表示暫時未有安排拍新劇，相信大家要先欣賞住她在《解決師》的演出。（Instagram@biancawuhk）

不少觀眾看過Bianca在《解決師》的演出後，大讚她的演繹，而且演醫生的角色也似模似樣，但其實這才是她的第二次拍劇，第一套演出的是2017年的《溏心風暴3》。這次知道要演醫生也做足準備功夫，背誦專業名詞，而且要好準備地讀出，她坦言︰「背嘅時候有啲辛苦，特別我7秒記憶㗎嘛，我覺得對我自己嚟講都係一個磨練嚟㗎，幾好！」有靚聲和唱Jazz而廣為人知的Bianca在近年開始拍劇，她表示其實一直都想多點演戲上的嘗試，「我又覺得對唱歌嚟講冇乜影響，兩樣都係自己鍾意做嘅嘢，唱歌我自己就比較得心應手啲，演戲始終都係摸索嘅階段，但係兩樣嘢都好玩！」網民同時大讚39歲的Bianca好靚，而且凍齡有術保養得宜，她就非常謙虛地指︰「我唔算keep得好嘅，劇入面有好多演員例如張文慈，其他演員keep得好過我多的是。」她自己覺得最好的保養品就是保持快樂的心情，心態要調節得好自然可以有最佳狀態。

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